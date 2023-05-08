Серьезный аргумент: решится ли Запад передать более мощное оружие после сбивания "Кинжала"

На днях Воздушные силы Украины официально подтвердили информацию о сбивании силами ПВО российской баллистической ракеты "Кинжал". Это стало настоящим историческим событием для Украины и показало мощь украинских военных, которые в короткие сроки смогли эффективно освоить западную установку Patriot.

Такая работоспособность и результативность украинской армии может стать дополнительным стимулом для получения нового, более мощного оружия для защиты Украины. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров.

Важно Игнат объяснил, когда у Украины будет одна из лучших систем ПВО в мире

"Это дополнительный серьезный аргумент в пользу того, что самое современное оружие, высокотехнологичное оружие можно и нужно поставлять в Украину. Ведь те, кто выступает против помощи ВСУ, а их на Западе и в США, к сожалению, достаточно много, приводили аргументы, что оружие поставлять не нужно, потому что ВСУ все равно не смогут им пользоваться или будут пользоваться очень плохо", – прокомментировал аналитик.

Специалисты сработали отлично

Федоров акцентировал, что украинцы показали всему миру, что они могут отлично владеть последней модификацией системы Patriot. Прекрасно сработали и операторы радиолокаторов, то есть систем, фиксирующих полет баллистической ракеты, и операторы, наводящие ракеты.

Сработали, может быть, даже лучше, чем в среднем были американские расчеты. Ведь было очень немного случаев, когда Patriot перехватывали баллистические ракеты такого класса, как "Кинжал",

– добавил собеседник.

Как в США реагируют на сбивание "Кинжала": смотреть видео

Россия выглядит все менее угрожающей

"Кинжал" система Patriot сбила вообще впервые, ведь нигде, кроме России, таких ракет нет. Фактически это ракета "Искандер", подвешенная к самолетам.

Этот прецедент показал, что угрозу российских баллистических ракет, которые могут быть направлены на Украину, Польшу, Словакию и другие страны, могут предотвратить такие модификации ПВО Patriot.

Это серьезный удар не только по российской пропаганде, но и по российским стратегическим установкам. Ведь считалось, что "Искандеры", расположенные в Калининградской области, могут без перехвата обстреливать цели в Польше или в Скандинавии, например, поэтому теперь угроза этих "Кинжалов" рассматривается намного ниже, чем это было несколько дней назад.

– резюмировал военный эксперт.

Украина впервые в мире сбила сверхзвуковую ракету "Кинжал"