Китай ведет двойную игру: экс-агент КГБ предположил, увеличивает ли Пекин военную помощь России

По данным американской разведки, Китай обеспечивает Россию оборудованием и технологиями, приобретающими все большее значение для войны против Украины. Но эта помощь не растет, а о ней просто становится известно.

Такое мнение 24 Каналу выразил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он отметил, что КНР выгодна война России против Украины.

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"Она (помощь – 24 Канал) всегда шла, была, существовала. Китай ведет двойную игру", – подчеркнул Жирнов.

С этой двойной игрой бороться довольно тяжело. Чем дольше продлится российско-украинская война, тем "лучше" для КНР. Она ведь ослабляет всех её контрагентов и партнеров. В частности, Россию. А чем слабее страна-агрессор – тем легче Китаю вить из нее веревки и брать выгоду.

Кроме того, КНР уверена, что война может "ослабить" коалицию западных стран. Мол, поставляя оружие в Украину, Запад "исчерпывает свои запасы и резервы". Китай убежден, если он когда-нибудь нападет на Тайвань, то у западных стран уже якобы не будет достаточно оружия, чтобы помогать Тайваню.

Помогает ли больше Китай России: смотрите видео

За Китаем присматривают

Обычно информацию о Китае сообщают разведки США или Великобритании. Когда появляются такие сообщения, КНР показывают, что за ней присматривают.

К тому же, нельзя сказать, что Китай полностью придерживается санкций против России. На государственном уровне они работают, но страна позволяет частным компаниям их обходить. Так частные китайские компании покупают российский газ и нефть, но государственные не делают этого.

Также Китай говорит: "Мало ли, что там частные компании поставляют в Россию. Вот они купили БПЛА – в супермаркетах продаются. То, что они добавляют к ним гранаты и используют на войне – их проблемы, не наши",

– отметил бывший сотрудник КГБ.

КНР помогает России