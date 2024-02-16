В России заменили командующего Черноморского флота: что произошло с его предшественником

В России назначили нового командующего Черноморского флота. Им стал начальник штаба ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук.

Ранее российские пропагандистские телеграм-каналы писали о снятии с должности командующего российского флота адмирала Виктора Соколова. Он занимал эту должность с 14 сентября 2022 года, информирует 24 Канал.

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Смена командования Черноморского флота

В Институте изучения войны опубликовали отчет, в котором говорится, что российские источники отметили об увольнении командующего ЧФ адмирала Виктора Соколова с должности. Известно, что его пост занял вице-адмирал Сергей Пинчук.

В отчете ISW заявили, что Соколов, вероятно, погиб в результате украинского удара по штаб-квартире Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе (Крым) в сентябре 2023 года.

Соколов, который был командующим ЧФ с сентября 2022 года, запретил флоту устанавливать на судах нестандартные устройства для обнаружения морских дронов и другого технологически передового оборудования. Об этом, как отметили в ISW, заявлял российский военный блогер.

Также блогер утверждал, что Черноморский флот потерял около 20 процентов своей силы под командованием Соколова.

Потери Черноморского флота России

В ISW отметили, что представитель ВМС Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук сообщил, что ЧФ имел почти 80 единиц морской боевой техники в начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Из них от 30 до 35 были "тяжело вооружены".

По словам Плетенчука, украинские силы по состоянию на 15 февраля 2023 года "уничтожили" 26 боевых единиц российского флота и "серьезно повредили" еще 15.

Представитель ВМС Украины также сообщил, что береговая охрана России (подчиненная ФСБ России) имеет до 20 различных судов.

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