Для того чтобы покинуть службы, необходимо иметь некоторые документы и подать соответствующий рапорт. Об этом сообщили в УНИАН.
Как уволиться из ВСУ по семейным обстоятельствам?
По словам руководительницы Адвокатского объединения "Мизюк, Гаврилюк и партнеры" Виктории Мизюк, даже во время военного положения военные могут уволиться по семейным обстоятельствам.
Причиной для увольнения может стать необходимость в уходе за родителями с инвалидностью 1 – 2 группы, если нет других опекунов, но сначала нужно подать рапорт.
Рапорт об увольнении подается военнослужащим непосредственному командиру или командиру воинской части с приложением документов, заверенных надлежащим образом, подтверждающих основание для увольнения,
– отметила адвокат.
Необходимые документы, которые нужно предоставить:
- документы, подтверждающие родственные связи военнослужащего с родителями;
- документ, подтверждающий инвалидность лица, нуждающегося в уходе;
- заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения.
После подачи рапорта военнослужащим командир части должен направить запрос в ТЦК и СП для проверки его семейных обстоятельств.
Получив акт от ТЦК и СП, командир передает материалы высшему командованию, которое принимает решение об увольнении и издает соответствующий приказ.
