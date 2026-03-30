Для того чтобы покинуть службы, необходимо иметь некоторые документы и подать соответствующий рапорт. Об этом сообщили в УНИАН.

Как уволиться из ВСУ по семейным обстоятельствам?

По словам руководительницы Адвокатского объединения "Мизюк, Гаврилюк и партнеры" Виктории Мизюк, даже во время военного положения военные могут уволиться по семейным обстоятельствам.

Причиной для увольнения может стать необходимость в уходе за родителями с инвалидностью 1 – 2 группы, если нет других опекунов, но сначала нужно подать рапорт.

Рапорт об увольнении подается военнослужащим непосредственному командиру или командиру воинской части с приложением документов, заверенных надлежащим образом, подтверждающих основание для увольнения,

– отметила адвокат.

Необходимые документы, которые нужно предоставить:

документы, подтверждающие родственные связи военнослужащего с родителями;

документ, подтверждающий инвалидность лица, нуждающегося в уходе;

заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения.

После подачи рапорта военнослужащим командир части должен направить запрос в ТЦК и СП для проверки его семейных обстоятельств.

Получив акт от ТЦК и СП, командир передает материалы высшему командованию, которое принимает решение об увольнении и издает соответствующий приказ.

