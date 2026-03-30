Для того щоб покинути служби, необхідно мати деякі документи та подати відповідний рапорт. Про це повідомили в УНІАН.

Як звільнитися із ЗСУ за сімейними обставинами?

За словами керівниці Адвокатського об'єднання "Мізюк, Гаврилюк і партнери" Вікторії Мізюк, навіть під час воєнного стану військові можуть звільнитися за сімейними обставинами.

Причиною для звільнення може стати необхідність у догляді за батьками з інвалідністю 1 – 2 групи, якщо немає інших опікунів, але спершу потрібно подати рапорт.

Рапорт про звільнення подається військовослужбовцем безпосередньому командиру або командиру військової частини з додаванням документів, завірених належним чином, що підтверджують підставу для звільнення,

– зазначила адвокатка.

Необхідні документи, які потрібно надати:

документи, що підтверджують родинні зв'язки військовослужбовця з батьками;

документ, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду;

висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я.

Після подання рапорту військовослужбовцем командир частини має надіслати запит до ТЦК та СП для перевірки його сімейних обставин.

Отримавши акт від ТЦК та СП, командир передає матеріали вищому командуванню, яке приймає рішення про звільнення та видає відповідний наказ.

