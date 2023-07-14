"Фантастические" личности: Подоляк посоветовал Путину, что сделать с Шойгу и Герасимовым

Террористический режим диктатора Владимира Путина медленно, но уверенно разваливается. Украина, несомненно, прилагает руку к тому, чтобы закончить эпоху существования "второй армии" мира.

Однако над исполнением желания украинцев активно трудятся и сами оккупанты, в том числе министр обороны страны-террористки Сергей Шойгу и начальник генштаба Валерий Герасимов. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Пусть не меняют

Путин панически боится проиграть в войне с Украиной и радуется тщетным иллюзиями якобы "СВО" идет по плану. За "поребреком" мало тех "храбрецов", которые решаются рассказать о реальной ситуации на фронте. Такие Ваньки все же иногда появляются, однако после этого о них никто ничего не знает.

Что касается российской армии. И все у них "классно", пусть так и будет. Пусть они продолжают быть такими, какие есть. Чем хуже у них, тем лучше нам,

– сказал Подоляк.

К примеру, командующий 58-й армией страны-агрессора Иван Попова доложил руководству о сложную ситуацию в Запорожской области и впоследствии был отстранен от должности. Россиянам больно слышно горькую правду – они привыкли к сладкой лжи.

Поэтому по классике обвинили Попова в огромной измене. Мол, как он посмел сказать о проблемах в армии. Для Украины здесь сразу две хорошие новости: у россиян проблемы на фронте и они избавляются от того, кто теоретически мог бы принимать правильные решения.

"И главное, пусть не снимают министра обороны Шойгу и особенно доверяют Валерию Герасимову. Мне кажется, это "фантастические" лица, действительно полезные на тех местах, которые занимают. Это, конечно, с иронией для нашего рынка, и без иронии для их ", – отметил советник главы ОПУ.

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