Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук отметил в эфире 24 Канала, что сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда самый молодой в истории Украины президент полностью теряет поддержку молодежи. Это именно те люди, которые голосовали за него в 2019 году, а сегодня массово выходят на протесты.

Могут ли протесты повлиять на ситуацию?

По словам аналитика, после таких неудачных управленческих решений Владимир Зеленский не имеет шансов продлить свое президентство на следующих выборах. Даже его американский коллега Дональд Трамп, несмотря на вспыльчивый характер, все же ориентируется на мнения своих избирателей. В Украине мы видим, что Зеленский спровоцировал уже второй "картонный" Майдан.

Обратите внимание! В июле 2025 года украинцы уже выходили на протесты против решения властей ликвидировать независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП. Они получили название "картонные", ведь митингующие держали в руках картонные плакаты. Протесты закончились тем, что Верховная Рада внесла изменения в закон и восстановила независимость НАБУ и САП.

"Тогда существовали фундаментальные угрозы, потому что Зеленский пытался подорвать основы нашей европейской интеграции. У меня не было ни малейшего сомнения, что он отменит этот указ. А сейчас ситуация сложнее", – добавил Олег Рыбачук.

Украинцы протестуют из-за отставки Федорова: смотрите видео

"Понятно, что протесты по всей Украине мгновенно попадут в поле зрения Службы безопасности. Особенно если учесть, что они проходят в условиях войны, но, несмотря на это, украинцы выходят на улицы. Это выдающееся событие", – подчеркнул Олег Рыбачук.

Можно предположить, что акции протеста заставят Зеленского не увольнять Федорова. Но "кувшин" между ними уже разбит. Трудно представить, какими будут отношения президента с человеком, которого он хотел уволить, но затем его унизительно заставили отступить.

К тому же в Верховной Раде есть люди, которые неплохо зарабатывали на производстве оружия. Вероятно, кто-то из них стоит за миллиардами перерасходованных средств в Минобороны, о которых говорил Федоров. Учитывая все это, он вряд ли сможет продолжать работать вместе с Зеленским.

"Для меня стало ясно, что Зеленский закрепил свое неизбежное поражение на следующих выборах. Настолько отдалиться и потерять поддержку молодежи, которая проголосовала за него как за молодого, перспективного, несистемного политика – это еще надо уметь. Поэтому на данный момент требование вернуть Федорова нереально, ведь для этого нужно сменить президента", – подчеркнул Рыбачук.

Каким может быть политическое будущее Федорова?

В ситуации с Федоровым напрашивается сравнение с тем, как Виктор Ющенко стал президентом. Тогда он был чрезвычайно популярным и эффективным политиком, который проводил реформы. Видя это, Леонид Кучма попытался его "убрать", но вместо этого сделал президентом.

Для меня эти истории поразительно похожи. Ведь Ющенко очень нравилось работать в правительстве, он провел колоссальные реформы и хотел заниматься экономикой, преобразованиями. Но вы знаете, как развивалась история дальше – его вытолкнули в политику, и он стал президентом,

– добавил глава аналитическо-адвокационной организации.

Сегодня всем понятно, что Федоров пользуется поддержкой общества. Впрочем, самое важное, что демонстрируют украинцы, – это то, что они вышли отстаивать не конкретные фамилии, а подходы.

"Наш президент полностью утратил чувство настроений украинцев. На фоне скандалов в сфере обороны, в армии, например, со "Скалой" – любимым проектом Сырского – Федорова называют первым министром обороны, который пришел со стратегией", – подчеркнул Рыбачук.

Он заявил, что и впредь будет генерировать идеи асимметричной войны, в которой мы будем противостоять многочисленным преимуществам россиян именно с помощью технологий и инновационных решений, а не людей.

Украинцы очень хорошо чувствовали эти настроения, они поддерживали идею о том, что нужно увеличивать количество роботов, воевать технически, креативно, а не старыми методами. Поэтому сейчас все испытывают такое беспокойство и разочарование.