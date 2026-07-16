Голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій Олег Рибачук зауважив 24 Каналу, що сьогодні ми бачимо ситуацію, коли наймолодший в історії України президент, повністю втрачає підтримку молоді. Це саме ті люди, які голосували за нього у 2019 році, а сьогодні масово виходять на протести.

Чи можуть протести вплинути на ситуацію?

За словами аналітика, після таких невдалих управлінських рішень Володимир Зеленський не має шансів продовжити своє президентство на наступних виборах. Навіть його американський колега Дональд Трамп, попри запальний характер, все-таки орієнтується на думки своїх виборців. В Україні ми бачимо, що Зеленський спровокував уже другий "картонний" Майдан.

Зверніть увагу! У липні 2025 року українці вже виходили на протести проти рішення влади ліквідувати незалежність антикорупційних органів НАБУ і САП. Вони отримали назву "картонові", адже мітингарі тримали у руках картонові плакати. Протести закінчилися тим, що Верховна Рада внесла зміни до закону й відновила незалежність НАБУ і САП.

"Тоді були фундаментальні загрози, бо Зеленський намагався підірвати основи нашої європейської інтеграції. Я не мав жодного сумніву, що він скасує цей указ. А зараз ситуація складніша", – додав Олег Рибачук.

Українці протестують через відставку Федорова: дивіться відео

"Зрозуміло, що протести по всій Україні миттєво попадуть на радар Служби безпеки. Особливо, якщо зважати на те, що вони відбуваються в умовах війни, але попри це українці виходять на вулиці. Це непересічна подія", – наголосив Олег Рибачук.

Можемо уявити, що акції протесту змусять Зеленського не відправляти у відставку Федорова. Але "глечик" між ними уже розбитий. Складно уявити, якими будуть стосунки у президента з людиною, яку він хотів звільнити, але потім його принизливо змусили відступити.

До того ж у Верховній Раді є люди, які непогано заробляли на виробництві зброї. Ймовірно, хтось з них стоїть за мільярдами перевитрачених коштів у Міноборони, про які говорив Федоров. З огляду на все це, він навряд чи зможе продовжувати працювати разом із Зеленським.

"Для мене стало зрозуміло, що Зеленський зацементував свою неминучу поразку на наступних виборах. Настільки відірватися і втратити підтримку молоді, яка проголосувала за нього як за молодого, перспективного, несистемного політика – це ще треба вміти. Тому наразі вимога повернути Федорова є нереальною, бо для цього потрібно змінити президента" – наголосив Рибачук.

Яким може бути політичне майбутнє Федорова?

У ситуації з Федоровим напрошується порівняння з тим, як Віктор Ющенко став президентом. Тоді він був надзвичайно популярним та ефективним політиком, який впроваджував реформи. Бачачи це, Леонід Кучма спробував його "прибрати", але натомість зробив президентом.

Для мене ці історії вражаючи подібні. Бо Ющенку дуже подобалося працювати в уряді, він провів колосальні реформи й хотів займатися економікою, змінами. Але ви знаєте історію далі – його виштовхнули в політику й він став президентом,

– додав голова аналітично-адвокаційної організації.

Сьогодні усім зрозуміло, що Федоров має підтримку суспільства. Втім найважливіше, що демонструють українці – це те, що вони вийшли відстоювати не конкретні прізвища, а підходи.

"Наш президент абсолютно втратив відчуття настроїв українців. На тлі скандалів в обороні, в армії, наприклад, зі "Скелею" – улюбленим проєктом Сирського – Федорова називають першим міністром оборони, який прийшов зі стратегією", – наголосив Рибачук.

Він заявив, що далі продовжуватиме продукувати ідеї асиметричної війни, де ми відповідатимемо на численні переваги росіян саме технологіями та інноваціями рішеннями, а не людьми.

Українці дуже добре відчували ці настрої, вони підтримували ідею того, що потрібно збільшувати кількість роботів, воювати технічно, креативно, а не старими методами. Тому зараз всі відчувають таке занепокоєння та розчарування.