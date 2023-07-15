Увольнение генерала Попова: британская разведка указала интересный нюанс, связанный с Пригожиным

Начальник российского генштаба Герасимов уволил командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова. Разведка Великобритании указала на интересный нюанс.

С начала полномасштабной войны Россия регулярно увольняла командиров. Однако примечательно само устранение Попова. Очевидно, что его уволили из-за беспокойства, а не якобы плохой работы.

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Российские офицеры недовольны Шойгу и Герасимовым

В пропитанном видео Попов резко критиковал руководство российского минобороны. В частности, обвинил в том, что он "ударил с тыла, жестоко обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент".

Комментарии генерал-майора привлекают внимание к серьезному недовольству многих офицеров высшему военному руководству.

Жалобы во многом перекликаются с жалобами владельца ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина перед мятежом в июне 2023 года. Прямая критика со стороны подчиненных, вероятно, станет все большей проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба генерала Герасимова,

– подчеркнули в разведке Великобритании.

Военное командование возмущено из-за увольнения Попова

Попов был уволен после его жалоб на нехватку поддержки на фронте и большие потери. Генерал-майор заявлял о необходимости ротации оккупационных войск в Запорожье. Впрочем, Герасимов обвинил его в паникерстве и шантаже высшего руководства. Когда же Попов заявил, что готов доложить Путину лично, начальник генштаба уволил его и отправил на передовую.

В ISW отметили, что увольнение генерал-майора обнаружило новый уровень беспокойства по динамике фракций и деградации командных структур в русской армии после мятежа Пригожина. Военное командование возмущено решением Герасимова.