Данилов ответил, готова ли Украина непосредственно участвовать в освобождении Грузии и Молдовы

Мир и стабильность в Европе невозможны без освобождения Грузии и Молдовы от российских сил. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, будет ли в этом участвовать Украина.

В 2008 году после войны с Грузией Россия разместила в Южной Осетии и Абхазии свои войска и признала независимость этих образований. В 1990 годах обе грузинские территории провозгласили независимость, которую правительство страны не признало.

В свою очередь, в Приднестровье Россия уже более 20 лет держит около 2 тысяч своих военных. Этот регион Молдовы фактически неподконтролен Кишиневу с 1992 года.

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Данилов об освобождении от российской оккупации частей Молдовы и Грузии

Секретарь СНБО отметил, что Украина не будет вмешиваться в освобождение оккупированных территорий Грузии и Молдовы.

Этим должны заниматься грузины. Этим должны заниматься молдаване. Если они полагают, что эта территория принадлежит им. Или скажите, что это не ваша территория, но скажите публично на весь мир. Эта византийщина, которая до поры до времени существовала в политике, должна уйти в прошлое,

– заявил Данилов.

По его словам, заявления, звучащие из уст некоторых деятелей, на сегодняшний день занимающих те или иные должности, о том, что можно о стране договариваться при ее отсутствии за столом переговоров, – это путь в никуда.

"Это тогда будет полностью разбалансирован весь мир. Он и так сейчас находится в крайне сложном и турбулентном состоянии. А тогда будет уже гораздо хуже ситуация", – подытожил секретарь СНБО.

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Данилов назвал перспективы для Украины в войне на весну – лето

По словам секретаря СНБО, надежды России "тянуть очень долго" войну против Украины не оправдаются.

Наши перспективы не только этой весной, но и перспективы и на лето, и на ближайшее время – это движение к победе. Мы не можем останавливаться. Мы понимаем, что партнеры в этом участвуют,

– отметил Данилов.

Он подытожил, что всему свое время и мы обязательно освободим все наши территории, включая Крым, Луганскую и Донецкую области – территории, которые сейчас временно находятся в российской оккупации.