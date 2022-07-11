Наши защитники обнародовали первое видео из освобожденного населенного пункта. На кадрах видно уничтоженные российскими обстрелами дома.

Читайте также кремль, вероятно, намерен аннексировать часть или всю Харьковскую область, – ISW

На улицах осталась российская военная техника.

Воины 60-й отдельной пехотной бригады рассказали, что вражеских бойцов в деревне нет. Все, что осталось после их пребывания, это разбитая техника и один мертвый оккупант на окраине населенного пункта.

Украинские воины налаживают коммуникацию с местным населением и оказывают помощь нуждающимся. Наши казаки полны решимости, а их сабли готовы к бою,

– отметили в бригаде.

Как выглядит Ивановка после деоккупации: видео

Заметим, об освобождении Ивановки Генеральный штаб ВСУ сообщил 2 июля.

Последние новости о войне в Украине

На Донецком направлении россияне готовятся к активизации боевых действий в направлении Краматорска и Бахмута.

На Новопавловском направлении враг пытается улучшить свое положение и ведет штурм. Кроме того, захватчики стали больше использовать штурмовую и армейскую авиацию.

Возле Марьинки российские бойцы оконфузились. Они вели штурм, однако когда ВСУ открыли огонь, те просто разбежались.

По состоянию на утро 11 июля потери врага в Украине составляют 37 400 бойцов. Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 100 оккупантов, 4 танка, 5 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 1 средство ПВО и 2 единицы автомобильной техники. Больше всего техники и личного состава россияне лишились на Авдеевском направлении.

Это может вас заинтересовать – в Херсонской области ВСУ ликвидировали воинскую часть россиян: видео