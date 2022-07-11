Наші захисники оприлюднили перше відео зі звільненого населеного пункту. На кадрах видно понищені російськими обстрілами будинки.
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На вулицях залишилася російська військова техніка.
Воїни 60-ї окремої піхотної бригади розповіли, що ворожих бійців у селі немає. Все, що залишилося після їхнього перебування, це розбита техніка та один мертвий окупант на околиці населеного пункту.
Українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує. Наші козаки сповнені рішучості, а їхні шаблі готові до бою,
– наголосили в бригаді.
Як виглядає Іванівка після деокупації: відео
Зауважимо, про звільнення Іванівки Генеральний штаб ЗСУ повідомив 2 липня.
Останні новини про війну в Україні
- На Донецькому напрямку росіяни готуються до активізації бойових дій у напрямку Краматорська та Бахмута.
- На Новопавлівському напрямку ворог намагається покращити своє положення й веде штурм. Крім того, загарбники почали більше використовувати штурмову та армійську авіацію.
- Біля Мар'їнки російські бійці осоромилися. Вони вели штурм, однак коли ЗСУ відкрили вогонь, ті просто порозбігалися.
- Станом на ранок 11 липня втрати ворога в Україні ставлять 37 400 бійців. Лише за минулу добу наші захисники ліквідували 100 окупантів, 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 1 засіб ППО та 2 одиниці автомобільної техніки. Найбільше техніки й особового складу росіяни позбулися на Авдіївському напрямку.
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