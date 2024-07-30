Комбриг 80-й бригады прокомментировал собственное увольнение и поблагодарил украинцев

Командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады поблагодарил своих подчиненных за службу. Эмиль Ишкулов опубликовал пост на фоне сообщений про его увольнение.

По словам Ишкулова, бригада, которую он возглавлял, имеет мощный потенциал из лучших командиров, офицеров, сержантов и солдат. 80-я бригада более 10 лет, с первого дня войны вызывает ужас и страх у россиян.

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Комбриг 80-й бригады отреагировал на увольнение

Эмиль Ишкулов поблагодарил волонтеров, меценатов, неравнодушных украинцев, представителей органов власти и журналистов – "всех тех, кто все время были рядом".

За 1 год и 7 месяцев службы в коллективе "Стальных Галицких Львов" были разные моменты – были достижения, успехи, были конечно и потери. Но я очень горд, что был командиром мощной, славной 80 ОДШБр!

– написал он.

Военный также выразил надежду, что 80 ОДШБр и в дальнейшем будет "одним слаженным и мощным коллективом".

Спасибо всем за службу. Имел честью,

– подытожил Ишкулов.

В командовании также ДШВ отреагировали на слухи об увольнении с должности комбрига полковника Эмиля Ишкулова. Там заявили, что решением военного руководства, Ишкулов будет назначен на высшую должность.

Ранее бойцы 80-й бригады выступили против увольнения комбрига Ишкулова. По их словам, вероятной причиной увольнения могло быть то, что Ишкулов выступил против задания, на которое у бригады не хватило бы сил.