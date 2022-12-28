Кременная – ворота на Донбасс: NYT о ближайших перспективах ВСУ в отвоевании территорий
Источник:The New York Times
Скоро украинцы могут услышать хорошие новости из Кременной, ведь ВСУ уверенно освобождают Луганскую область от захватчика. Небольшой город на Востоке страны играет важную роль в дальнейшем ходе войны.
В издании The New York Times утверждают, что отвоевание Кременной откроет украинским воинам дорогу на крупные промышленные города. Оккупанты прилагают максимальные усилия, чтобы сдержать ВСУ, ведь эти территории – важнейшие достижения войны для них.
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ВСУ приближаются к освобождению Кременной
В NYT сообщают, что украинские войска приблизились к возвращению Кременной Луганщины. В то же время россияне борются за город как за одно из ценных достижений за время полномасштабного вторжения.
Кременная – это ворота в два гораздо больших города поблизости: Северодонецк и Лисичанск – важные промышленные центры Донбасса, попавшие в Россию после изнурительной и дорогой летней кампании. Президент России Владимир Путин назвал завоевание и аннексию Донбасса "сердцем военных усилий",
– объясняют в NYT.
Оккупанты укрепили свои позиции вблизи Кременной оборонительными заграждениями. Когда ВСУ удастся отвоевать город, это значительно расширит позиции украинской армии в регионе и даст контроль над основными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск.
К слову, накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Кременной "тяжелой и болезненной". Гарант Конституции добавил, что оккупанты тратят все доступные им ресурсы, чтобы "выжать хотя бы какое-то продвижение".
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Что происходит сейчас вблизи Кременной
- Ночью 27 декабря в Кременной было шумно. Командование русских военных выезжало в Рубежное.
- В то же время оккупанты тоже пытались сбежать, однако их отстреливали заградотряды кадыровцев. Сообщают о многих погибших.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, почему для Украины стратегически важна деоккупация Кременной.
- По его словам, это разобьет врагов на две части. После этого у россиян будут скудные шансы даже вблизи Бахмута, ведь их войска просто "посыпятся".