В этом году в Крыму будет больше наземных операций: Буданов назвал приоритетную задачу ГУР

Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что для Украины важно продолжать давить на российские силы, в частности в Крыму. Он отметил, что украинские силы неоднократно уже входили на территорию полуострова.

Глава ГУР пообещал, что количество тайных операций в Крыму увеличится и назвал ключевую цель украинских спецназовцев.

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Главная задача ГУР в Крыму

Буданов отметил, что важно давить на российские силы в Крыму с помощью воздушной кампании, атак морских беспилотников и тайных операций.

Он отметил, что подразделения ГУР неоднократно входили в Крым в прошлом году и пообещал, что в 2024 году будет присылать на полуостров больше спецназовцев. Все для того, чтобы нарушить логистику России.

Отметим, что ранее операции в Крыму анонсировал и министр обороны Украины Рустем Умеров. Он отметил, что Украина уже смогла достичь успеха в Черном море. И это несмотря на то, что наше государство не имеет такого мощного флота.

Эти наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошую способность для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма,

– сказал Умеров.

Интересно, что 2024 год только начался, а в Крыму действительно произошло много интересного.

Последние крупные операции в Крыму