Война пришла на территорию Крыма, – Скибицкий рассказал, как освободить полуостров

Украина проводит спецоперации на территории временно оккупированного Крыма. Их целью является освобождение полуострова от оккупантов, однако для этого нужно уничтожить группировку вражеских войск там.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что после серии ударов и спецопераций Сил обороны Украины в Крыму российские оккупанты на полуострове ощутили и поняли военную угрозу. Потому перебазируют свои корабли из бухты Севастополя на территорию России.

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Россия хочет использовать оккупированную территорию Грузии

Скибицкий подтвердил, что часть кораблей оккупанты переместили в Новороссийск. Однако в этом городе маленький порт, который не может вместить все корабли Черноморского флота России. Поэтому в Кремле решили использовать для этого оккупированную территорию Грузии.

"Продолжаются активные работы в городе Очамчире, это Абхазия – россияне там провели дноуглубительные работы, где-то сделали реконструкцию портовой инфраструктуры, для того чтобы обеспечить базирование военных кораблей. Но это, опять же, будет небольшое место", – отметил представитель ГУР МО Украины.

В то же время он отметил, что среди оккупантов присутствуют панические настроения.

У них есть понимание, что война пришла на территорию Крыма,

– подытожил Скибицкий.

Задача Украины остается неизменной

По его словам, задача Украины по Крыму остается неизменной. Скибицкий сказал, что оно заключается в освобождении оккупированной территории Крыма.

"Для этого необходимо уничтожить находящуюся там оккупационную группировку", ― подчеркнул он.

Первоочередными целями для Украины остаются корабли-ракетоносители.

Спецоперации ГУР в Крыму стали более интенсивными