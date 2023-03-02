"Третья сила" пытается освободить Крым, - генерал-майор о "хлопке" на полуострове

В Крыму в последние дни участились взрывы. Вероятно, за этим стоит кто-то таинственный.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. По его словам, "хлопке" на полуострове могут содействовать украинцы.

Смотрите также "Свободная страна": Шкарлетт заявил, что изучать историю Украины по принуждению недопустимо

Настроение крымчан

Виктор Ягун подчеркнул, что он не слишком верит в значительные партизанские движения с переходом в диверсионную деятельность на территории Крыма.

Есть люди, которые действительно ждут Украину, и к активным боевым действиям там точно никто не готов,

– объяснил он.

По его словам, на территории полуострова действует жесткий концентрационный режим, устроенный российской ФСБ. Украинская сторона не хочет подставлять "своих людей". Это может сорвать все планы.

Генерал-майор СБУ отметил, что в Крыму возможно противодействие на уровне листовок или агитационных призывов.

Виктор Ягун рассказал, кто стоит за "хлопком" в Крыму: смотрите видео

Освобождение Крыма близко

Виктор Ягун сообщил, что наиболее эффективно использование людей, которые верят в Украину, это получение от них свежей информации и корректировка возможных "прилетов".

"Все происходящее это все же с помощью "третьей силы", – добавил он.

К тому же, ни Генштаб ВСУ, ни другие структуры не берут на себя ответственность за "хлопки".

Будем считать, что "третья сила" пытается все же освободить Крым, а мы будем этому только помогать и содействовать,

– сосредоточил внимание он.

Поэтому уже совсем скоро и в Крыму развевается сине-желтый флаг.

"Хлопок" в Крыму: последние новости