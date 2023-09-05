Зеленский подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства в Крыму

Владимир Зеленский 4 сентября подписал важный закон, касающийся Автономной Республики Крым. Так, глава государства поддержал упорядочение административно-территориального устройства украинского полуострова.

Следует отметить, что этот закон Верховная Рада приняла еще 23 августа. В тот день также состоялся саммит Крымской платформы, на котором обсуждали будущее полуострова.

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Зеленский подписал новый закон о Крыме

В Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым отметили, что этот проект закона они разработали совместно с комитетом Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Уже после вступления закона в силу будут введены в действие решения, принятые украинским парламентом в 2016 и 2020 годах. Это касается декоммунизации и внедрения нового районного разделения украинского Крыма.

Главная цель закона – подготовка основы для деоккупации полуострова. Ведь военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных общин,

– отметили в представительстве.

Кроме того, по закону Кабинет Министров должен в течение одного месяца определить территории и административные центры общин в Крыму. А уже в течение трех месяцев – создать районные государственные администрации и внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях возобновления публичных властей на полуострове после его деоккупации.

Напоследок в представительстве заверили, что этот шаг очень важен на пути к деоккупации и послевоенному восстановлению Крымского полуострова.

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