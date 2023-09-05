Варто зазначити, що цей закон Верховна Рада прийняла ще 23 серпня. В той день також відбувся саміт Кримської платформи, на якому обговорювали майбутнє півострова.
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Зеленський підписав новий закон щодо Криму
У Представництві президента України в Автономній Республіці Крим зауважили, що цей проєкт закону вони розробили спільно з комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Вже після набрання чинності закону будуть введені в дію рішення, прийняті українським парламентом у 2016 та 2020 роках. Це стосується декомунізації та впровадження нового районного поділу українського Криму.
Головна мета закону — підготовка підґрунтя для деокупації півострова. Адже військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад,
– зазначили у представництві.
Крім цього, згідно з законом Кабінет Міністрів має протягом одного місяця визначити території та адміністративні центри громад в Криму. А вже протягом трьох місяців – утворити районні державні адміністрації та внести на розгляд парламенту законопроєкт про особливості відновлення публічної влади на півострові після його деокупації.
Наостанок у представництві запевнили, що цей крок є дуже важливим на шляху до деокупації та повоєнного відновлення Кримського півострова.
Як пройшов саміт Кримської платформи у Києві
- У Києві 23 серпня відбувся третій саміт Кримської платформи. На цю зустріч завітали лідери європейських країн, деякі з них навіть прибули в Україну особисто.
- У рамках цього саміту Володимир Зеленський підписав договір з компаніями, які готові прийти в Крим після його деокупації. Це неабияк допоможе в економічному відновленні українського півострова.
- У цій зустрічі також вперше брала участь і Сербія. Однак згодом глава МЗС країни заявив, що Белград не підтримав декларацію цієї мирної ініціативи.