Медийщики требуют увольнения Гуменюк: пресс-секретарь ОК "Юг" ответила
Около ста медийщиков опубликовали заявление, в котором требуют отстранения Натальи Гуменюк от должности руководительницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга. Сама пресс-секретарь отреагировала на эту ситуацию.
В эфире Радио Свобода она заявила, что журналисты не привели достаточно доказательств в своем заявлении. Отметим, что причиной обращения медийщиков стали запреты освещать военные преступления России в зоне ее ответственности.
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Реакция Гуменюк
По словам Натальи Гуменюк, в заявлении медийщиков не приведено ни одного доказательства. Она добавила, что не было никакого нарушения приказа №73 со стороны Центра стратегических коммуникаций объединенного координационного пресс-центра Сил обороны.
Гуменюк отметила, к освещению происходило даже в сверхсложных условиях
То, что обвиняется о неосвещении последствий трагедии Каховской ГЭС – это абсолютная неправда. Было отработано более 800 запросов в течение одной недели в упрощенном порядке, но "учитывая безопасность операций",
– сказала она.
По ее словам, стоит осознавать, что должна быть сохранена безопасность операций и решение командующего является решающим.
Что этому предшествовало
- Институт массовой информации 16 апреля опубликовал заявление медийщиков к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, министру обороны Украины Рустему Умерову и начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу с просьбой заменить Гуменюк на "более компетентное лицо" и "не допускать ее к любому управлению коммуникациями".
- Они обвиняли Гуменюк в неоправданных ограничениях, которые препятствуют работе журналистов.
- Медийщики также обратились с просьбой предоставить им доступ к районам Херсонской области и соседних районов. По их словам, длительный запрет привел к значительным информационным последствиям.
- Отметим, что в конце прошлого года ходили слухи об увольнении Натальи Гуменюк. Ее якобы должны были назначить в подразделение Морской охраны Госпогранслужбы Украины. А два источника в Генштабе и Минобороны рассказали Суспильному, что причиной является то, что она "много на себя берет" (говорилось именно о наложенных на журналистов ограничениях). Однако впоследствии Гуменюк заявила, что она все же остается на своей должности.