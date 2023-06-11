Встречный бой длился 2 суток, – командир "Македонец" рассказал, как освобождали Нескучное

10 июня наши воины освободили село Нескучное в Донецкой области. Однако бои за населенный пункт продолжались 2 дня и только после этого противник начал отступать.

Врага из Нескучного выбили бойцы 7-го отдельного батальона "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й отдельной бригады сил ТРО. Командир батальона Александр Грищук на псевдо "Македонец" рассказал подробности освобождения села.

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Как освобождали Нескучное

"Македонец" отметил, что у россиян было количественное преимущество. Также у врага было и тактическое преимущество, ведь они занимали оборонительные позиции, а не наступательные. Однако оккупанты проигрывали нашим бойцам в уровне мотивации, ведь наши защитники борются за родную землю.

По словам командира, встречный бой длился 2 дня. Содействие батальону "АРЕЙ" оказывали смежные украинские подразделения. Однако стойкость наших защитников деморализовала врага и наконец россияне начали отступать.

Однако есть и погибшие в бою, отдав свою жизнь за родную землю.

Лично у меня чувство гордости за батальон. Гордости за наших бойцов, сделавших все для освобождения украинской земли. Вечная память ребятам, которые отдали свою жизнь за Свободную и Независимую Украину,

– подчеркнул "Македонец".

Кроме того, командир подчеркнул, что его бойцы будут продолжать продвижение до полного увольнения Украины и добавил, что не зря называет их тиграми.

"Македонец" об освобождении Нескучного: смотрите видео

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