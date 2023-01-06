Увольнение со службы: можно ли уйти из армии после бронирования на работе

В Украине идет общая мобилизация среди населения. В то же время разрешено бронировать определенных работников, которые являются критически плохими для компании или организации.

Можно ли военному ВСУ уволиться во время службы, если его забронировали на работе, рассказывает 24 Канал.

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Отсрочка работников от мобилизации

Закон дает четкий перечень специалистов, которых можно забронировать. Кроме того, там также указано, кто из работодателей это может делать.

Кого можно бронировать:

работников госорганов, органов местного самоуправления или государственной власти;

работников предприятий, учреждений и организаций, выполняющих мобилизационные задания. Также тех, кто производит товары и предоставляет услуги для ВСУ и других военных формирований;

работников предприятий, учреждений и организаций, критически важных для поддержки экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Однако стоит отметить, что бронированию подлежат только военнообязанные граждане, а не те, кто уже находится на службе в армии. Это значит, что увольняться со службы по причине бронирования – не разрешено.

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Какие основания для увольнения со службы бывают

Достижение предельного возраста пребывания в армии.

По состоянию здоровья – вывод о непригодности к военной службе дает только военно-врачебная комиссия.

Лишение свободы, ограничение свободы или лишение воинского звания по приговору суда.

В связи с семейными обстоятельствами или другими вескими причинами, предусмотренными законом.

Для увольнения нужно написать рапорт (как это делать на 24 Каналы рассказывали раньше). Вдобавок, надо принести командиру документы, подтверждающие, что причина действительно уважительная.