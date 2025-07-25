Увольнение с военной службы после возвращения из плена: как это сделать

По закону, освобожденные из плена военнослужащие могут уволиться со службы. Однако для этого необходимо подготовить определенный пакет документов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснение юриста Нели Романенко на портале b2bconsult.

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Какие документы нужны для увольнения со службы?

По словам юриста, в связи с освобождением из плена необходимо подать следующие документы:

копия рапорта военнослужащего;



копия листа беседы (для военнослужащих военной службы по контракту);



копия расчета выслуги лет военной службы (при приобретении права на пенсию за выслугу лет);



один из документов, подтверждающий пребывание военнослужащего в плену и освобождение из плена:



справка о пребывании гражданина Украины из числа лиц, определенных пунктом 1 части первой статьи 2 Закона Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей", в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах, образец которой утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 20 января 2023 года № 55 "Об утверждении Порядка оформления справок о нахождении лиц в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах";



копия решения Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, принятого в установленном постановлением Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2022 года № 1281 "Некоторые вопросы выполнения Закона Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей" порядке или выписка из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен;



справка (письмо-подтверждение) государственного предприятия "Украинский национальный центр развития мира" об установлении факта пребывания и освобождения (интернирования) лица из плена;



справка Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы в результате агрессии против Украины при Службе безопасности Украины об установлении факта пребывания и освобождения (интернирования) лица из плена;



другие документы, установленные актами законодательства;



документы, выданные воинской частью (справки, выдержки из приказов и т.д.) об установлении факта пребывания и освобождения (интернирования) лица из плена.

Юрист также отметила, что воинская часть может проводить собеседование, выдавать обходной лист и знакомить с приказом об увольнении.

Важно читать то, что подписываете. Это основной совет при увольнении. Не думаю, что что-то вас будут заставлять подписывать или каким-то образом обманывать – основание для увольнения у вас остается,

– подытожила Романенко.

Напомним, в пятницу, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые продолжают военное положение и мобилизацию еще на 90 дней – то есть до 5 ноября.