Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Смотрите также Выплаты для родственников некоторых погибших изменятся: в ВРУ приняли новый закон

Что предусматривает законопроект?

Законопроект №14058 приняла ВРУ 5 ноября. Документ уточняет правовое регулирование военной службы сотрудников разведывательных органов Украины.

Он устанавливает более четкие правила прохождения службы и увольнения разведчиков. Речь идет также о согласовании положений Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Закона Украины "О разведке".

Предложенные изменения предусматривают:

расширение оснований для увольнения военнослужащих,

уточнение порядка увольнения во время военного положения,

определение порядка зачисления уволенных сотрудников в запас разведывательных органов или Вооруженных Сил Украины.

Какие недавно произошли изменения для военных?