Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.
Что предусматривает законопроект?
Законопроект №14058 приняла ВРУ 5 ноября. Документ уточняет правовое регулирование военной службы сотрудников разведывательных органов Украины.
Он устанавливает более четкие правила прохождения службы и увольнения разведчиков. Речь идет также о согласовании положений Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Закона Украины "О разведке".
Предложенные изменения предусматривают:
- расширение оснований для увольнения военнослужащих,
- уточнение порядка увольнения во время военного положения,
- определение порядка зачисления уволенных сотрудников в запас разведывательных органов или Вооруженных Сил Украины.
Какие недавно произошли изменения для военных?
Парламент принял законопроект, который предоставляет мужчинам 18 – 25 лет право на 12-месячную отсрочку от мобилизации. Условием является служба по контракту во время военного положения не менее года.
Президент Зеленский на днях одобрил закон, позволяющий временно бронировать военнообязанных, которые не состоят на учете в ТЦК или объявлены в розыск.
С начала 2026 года ежемесячные выплаты семьям погибших защитников вырастут с 1 до 1,5 минимальной зарплаты. Если в семье более 2 человек, сумма будет делиться между ними поровну.