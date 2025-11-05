Про це пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

Що передбачає законопроєкт?

Законопроєкт №14058 ухвалила ВРУ 5 листопада. Документ уточнює правове регулювання військової служби співробітників розвідувальних органів України.

Він встановлює чіткіші правила проходження служби та звільнення розвідників. Йдеться також про узгодження положень Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" та Закону України "Про розвідку".

Запропоновані зміни передбачають:

розширення підстав для звільнення військовослужбовців,

уточнення порядку звільнення під час воєнного стану,

визначення порядку зарахування звільнених співробітників до запасу розвідувальних органів або Збройних Сил України.

