Увольнение Содоля: ГБР не вызвало свидетельствовать Богдана Кротевича, он подал в суд

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич подал жалобу в суд на ГБР, поскольку в ведомстве приобщили его обращение по Содолю к текущему делу о прорыве россиян на Харьковщине.

Кротевич считает, что этого не только мало, но и что ГБР нарушает закон. Также он намекнул на то, что есть указание не давать ход делу против бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

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27 июня в Государственном бюро расследований ответили Кротевичу, что приобщат его письмо по Содолю к делу, "где косвенно рассматривают действия ОСУВ "Хортица". Боец назвал это преднамеренным бездействием. Он убежден: ГБР нарушает закон, к тому же не вызвало его свидетельствовать, хотя в письме была просьба об этом.

Вместе с адвокатами Кротевич подал жалобу на ГБР в суд 4 июля, чтобы ведомство завело дело в ЕРДР и начало расследование. Но вначале один судья ушел в отпуск, а потом другой. Поэтому заседание отложили до середины августа.

Эти действия, а также общение разных людей и некоторые звонки ясно дали понять мне, что есть указание сверху не давать ход этому делу,

– сообщил Богдан Кротевич.

Начштаба "Азова" подчеркнул: действует в рамках закона и не хочет вредить Украине. Поэтому выдержал паузу, чтобы не поднимать этот вопрос во время саммитов и важных международных встреч.

В то же время он отметил, что внимание общества приковано к ситуации с застройщиками в Киеве и к убийству Фарион, тем временем как генерал Содоль не несет ответственности.

В письме Кротевича говорилось о нескольких людях, кроме бывшего командующего Объединенными силами. Но сейчас они "находятся на своих местах и делают все, чтобы прикрыть своего руководителя". И следят, чтобы никто ничего плохого о "бывшем" не сказал.

Азовец поблагодарил за поддержку командиров бригад различных ведомств, которые готовы свидетельствовать против Содоля. И обратился к украинцам.

Если я где-то там исчезну в ближайшие полгода, или кирпич на голову упадет, или машина подорвется, то уже, будьте любезны, добейтесь того, чтобы это дело довели до конца, а УПЦ МП не существовало в Украине. И обязательно верните азовцев из плена,

– написал Богдан Кротевич.

В чем обвиняют Содоля

Начальник штаба бригады "Азов" Кротевич 24 июня подал заявление в ГБР в отношении одного из генералов. В СМИ написали, что речь о Юрии Содоле.

"Написал письмо в ГБР с призывом об открытии расследования на одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал", – объяснил Кротевич и отметил: не переживает, если с ним что-то произойдет после этого письма.

Военный подчеркнул: судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат. "Все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99 процентов военных его ненавидят за то, что он делает", – добавил боец.

В тот же день Зеленский уволил генерала с должности, заменив командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова. Причину президент не назвал.

26 июня стало известно, что издание Washington Post получило текст жалобы Кротевича на Содоля.

"Содоль неадекватно руководит войсками, а его решения привели к гибели тысяч военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии и других подразделений обороны, что привело к слабости позиций на фронте и потере большого количества территории", – говорилось в письме в ГБР.

29 июня в ГБР пообещали Кротевичу, что изложенные им обстоятельства будут проверены. По крайней мере такие данные привели в СМИ. Днем ранее азовец заявил, что не доволен ответом ГБР, но детали не рассказал.