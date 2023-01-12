В Кремле не могут найти общий язык: Суровикина сдвинули с должности не просто так
В среду, 11 января, Сергей Суровикин был снят с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине. Такие кадровые перестановки в России – результат недоразумений между руководством страны.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, до октября, до момента назначения Сергея Суровикина главнокомандующим СВО, у россиян вообще не было конечного ответственного за войну.
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Последствия для России
Олег Катков подчеркнул, что в России сейчас идет борьба "башен Кремля".
Там на самом деле идут подковерные игры, что Суровикин вроде бы с Кадыровым, Пригожиным. Или там Герасимов, Шойгу против них,
– заметил он.
По его словам, недоразумения между российским руководством становятся все более видимыми. В частности, часто их подхватывают и медийщики. Например, тема критики новоназначенного командующего сухопутными войсками Александра Лапина владельцем ППК "Вагнера" Евгением Пригожиными и главой Чечни Рамзаном Кадыровым просочилась в СМИ. И это на основе тотальной цензуры России.
"Кстати, под критику подлежал и Герасимов. Это проявления борьбы и все", – добавил Катков.
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Последствия для Украины
Военный эксперт рассказал, что такие мужицы все же остаются внутренними кремлевскими разборками. Это может выгодно использовать в своих целях украинская сторона.
Чем больше их будет, на мой взгляд, тем лучше для Украины,
– подчеркнул он.
По его мнению, такая карьерная лестница внутри врага – это всегда лучше, чем четкая структура руководства и наличие единого командования.
Что известно о Суровикине
- Заместителями Герасимова назначены генерал Суровикин, главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.
- Отметим, что Суровикин был назначен командующим российскими войсками в Украине в начале октября.
- На этом посту Суровикин больше "прославился" тем, что принял "непростое решение" и сдал украинским войскам Херсон. Также с его приходом Россия начала наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.
- Ранее он участвовал в вооруженном конфликте в Таджикистане, второй чеченской войне и военной операции в Сирии.
- Интересно, что в профессионализм Герасимова не очень-то и верят в России. В частности, террорист Игорь Гиркин открыто называл командующего "пакетными" силами бездарным и недалеким.