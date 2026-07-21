Зеленский рассматривает кандидатов: в Офисе Президента рассказали, готовится ли смена Сырского

В Украине перестановки в правительстве, в частности отставка Михаила Федорова с поста министра обороны, стали поводом для протестов. Одно из требований их участников – отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за конфликта, существовавшего между ним и Федоровым. На фоне всех этих процессов президент может принять решение о назначении нового главнокомандующего.

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, рассматриваются ли новые кандидатуры на должность главнокомандующего ВСУ. В то же время западные СМИ сообщали, что Владимир Зеленский в ближайшее время может уволить Александра Сырского из-за продолжающихся в Украине протестов.

Президенту нужны консультации

Подоляк отметил, что пока не готов говорить именно о решении президента Украины относительно главнокомандующего.

В то же время протестные настроения даже во время тяжелой войны – это признак демократичности государства, и это нормально, когда люди, не понимая определенных происходящих процессов, хотят получить ответы. Президент готов дать эти ответы, но ему нужны консультации,

– подчеркнул он.

Кроме того, по словам советника ОПУ, президент стремится избежать конфликтов во время войны между Министерством обороны и Генеральным штабом, которые отвечают за эффективную контрвоенную деятельность. Напротив, глава государства стремится к оптимизации и синхронизации действий для быстрого принятия решений. Это касается не только армии, но и всего Кабмина.

Подоляк ответил, готовится ли президент к замене Сырского: смотрите видео

Президент ожидает максимально быстрых и жестких решений, в частности во взаимодействии с партнерами. Потому что любые политические договоренности должны сразу же воплощаться в конкретные логистические меры: поставки оружия, его закупку, совместные предприятия, производство противоракетных систем и других технологических решений.

Что касается кадровых решений с точки зрения оперативного реагирования на то, что происходит сегодня в этой войне: президент активно общается с командирами на разных уровнях – и на бригадном, и Генерального штаба,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Советник ОПУ добавил, что Владимир Зеленский, пользуясь тем, что сегодня назрела ситуация с принятием, в частности, кадровых решений, хочет создать максимально эффективную систему, которая в дальнейшем продолжит переносить войну, во-первых, на территорию России, а во-вторых, оптимизировать отношения Украины в военной сфере с нашими партнерами.

К слову, Александр Сырский прокомментировал упреки относительно конфликта с Михаилом Федоровым, когда тот возглавлял Минобороны. Главком отметил, что для него "стало неожиданностью" узнать об этом. Ведь он относился к отношениям с главой оборонного ведомства как к чисто рабочим, несмотря на сложные вопросы и разные позиции – "как и должно быть между двумя институтами во время большой войны".

Также Сырский извинился перед Федоровым, если он "кого-то почему-то обидел", и призвал "сосредоточиться не на личном, а на глобальном" – на победе.