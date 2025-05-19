Военные могут уволиться по семейным обстоятельствам: основания и перечень документов

Законодательством предусмотрено увольнение военнослужащих из армии по семейным обстоятельствам. Для того, чтобы иметь право списаться таикм образом, человеку надо подать рапорт и предоставить к нему документы, подтверждающие право на увольнение.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Увольнение со службы по семейным обстоятельствам: что стоит знать

Семейные обстоятельства включают уход за больными родственниками, воспитание детей или другие серьезные проблемы. Имея объективные причины для увольнения, военнослужащий имеет право подать рапорт с указанием причин, а также соответствующие удостоверения, служебные справки и т.д.). После проверки и подтверждения всех обстоятельств командование должно уволить такого военного.

Согласно Закону основными основаниями для увольнения военнослужащих являются:

воспитание ребенка с инвалидностью или несовершеннолетнего, который болен тяжелыми заболеваниями;

необходимость постоянного ухода за больным членом семьи или лицом с инвалидностью;

один из супругов, если оба проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

единоличное воспитание ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

для женщин – отпуск по беременности и родам;

если близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время участия в АТО, отпора и сдерживания вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны во время действия военного положения;

если близким родственникам (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, выявленные во время Революции Достоинства.

Документами, подтверждающие право военного на освобождение, могут быть

медицинские справки о состоянии здоровья родственника или подтверждение его тяжелой болезни;

документы, подтверждающие родственные отношения: свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, свидетельство о смерти или другие документы;

официальный документ или письмо медицинского учреждения, подтверждающий необходимость постоянного или временного ухода за больным родственником;

любые другие документы, которые могут подтверждать конкретные обстоятельства.

Рапорт на увольнение с военной службы пишется на имя командира. В случае отказа подписать рапорт, командование должно указать причины, почему человека нельзя уволить.

Чаще всего отказы приходят из-за того, что военный предоставил достаточно документов для подтверждения основания для увольнения. Или же в рапорте указано недостаточно информации.

В таком случае командир должен написать четкий перечень документов, которые военный должен добавить к рапорту. Гражданин имеет право подать его еще раз.

Отказать в увольнении не имеют права по следующим причинам:

военный не принес документов, которые должны быть в распоряжении командира, которые формирует или выдает само подразделение;

военный не придерживался требований по размеру полей, отступлений, шрифтов, цвета чернил или печати, размера и качества бумаги;

в рапорте есть грамматические, синтаксические или другие ошибки.

Если командир отказался рассматривать рапорт, военный может обратиться в оперативное командование или Генштаб ВСУ. Или же можно добиться увольнения через суд.

Для получения советов и возможного дальнейшего обжалования отказа рекомендуется обратиться к юристам.

Напомним, подать рапорт на увольнение по объективным причинам можно в приложении Армия+. В приложении добавили шесть новых рапортов по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья и уходом за родственниками с инвалидностью.