Увольнение – это не катастрофа: Данилов рассказал о будущем Залужного

Опыт Залужного будет полезным для победы Украины. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в эфире Украинского радио. Правда, он не детализировал, какую должность могут предложить бывшему главкому.

После замены Залужного на Сырского общество активно обсуждает дальнейшую судьбу Валерия Федоровича. А еще смотрит трогательное видео награждения Залужного звездой Героя.

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Данилов высказался о будущем Залужного

Сегодня я присутствовал на церемонии вручения Валерию Федоровичу звезды Героя Украины, и я уверен, что опыт Валерия Федоровича обязательно будет использован для дальнейшей нашей победы,

– заверил он.

И добавил: "Мы все украинцы. У нас есть понимание, что надо быть едиными в борьбе с агрессором, который сейчас на нашей территории временно. И нам надо в этой борьбе привлекать всех, кто имеет опыт, кто имеет желание бороться за нашу победу".

Данилов считает, что фамилии не так важны

В интервью изданию "Бабель" Алексей Данилов подчеркнул: не важно, кто стоит во главе системы, если она работает.

Мы за все эти годы не смогли понять, что работают только системы, а не надежда на личности. Надо понимать, что мы находимся в окончательном периоде разрушения советской системы государственного управления, в окончательном периоде разрушения всего советского, которое еще осталось на территории нашей страны,

– сказал он.

По словам Данилова, после нашей победы Украина будет совсем другой "и мы в конце концов сможем получить возможность построить ту Украину, о которой мечтали сотни лет".

Залужный – это эпоха

С биографией Сырского, который заменил Залужного на должности главкома, вы можете ознакомиться по этой ссылке. А еще мы сделали подборку фотографий – на них видно, как менялся бывший главком за годы войны.