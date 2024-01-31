Фатальные последствия для страны: Свитан предположил, к чему приведет отставка Залужного

Вечером 29 января в сети появилась информация, что генерала Валерия Залужного якобы отстранили от должности главнокомандующего ВСУ. Вброс оперативно опровергли.

В то же время предполагают что такие обсуждения действительно могли существовать. Роман Свитан – полковник запаса ВСУ летчик-инструктор военный эксперт рассказал 24 Каналу, какие последствия могло бы иметь гипотетическое увольнение Валерия Залужного.

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К чему могла привести отставка Залужного

На днях сеть всколыхнула информация о том, что президент Украины якобы уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Новость распространяли, ссылаясь на неоднозначные источники, однако она оказалась фейковой.

Однако если предположить, что такое решение все же рассматривали, стоит понимать какие серьезные последствия оно может иметь. Ведь любая смена команды ведет к определенному временному провалу. То есть новой команде надо будет войти в курс дела – это несколько недель если не месяцев.

Вопрос доверия тоже является очень важным. Нет на горизонте ни одной команды которая могла бы заменить команду Залужного без полной потери управления тем более без завоеванного доверия при выполнении боевых задач. Снять команду Залужного – это практически развалить армию сдать страну – кто же на это пойдет?

– подчеркнул Роман Свитан.

В таком случае Украина несет огромные потери не только в армии, но и среди гражданского населения. Однако сейчас надо все же опираться на факты, свидетельствующие о том, что Валерий Залужный остается на своей должности.

"Факты говорят о том, что генерал Залужный со всей командой выполняет свои задачи, как и выполнял. Хотя дыма без огня не бывает. Вероятно, некоторые политические группы носятся с такими идеями завидуя показателям народной поддержки Вооруженных Сил Украины и рейтинга лично генерала Залужного. Политики начинают раскачивать воздух", – предположил полковник запаса.

Говорится очевидно не обо всех политиках. Скорее о тех, кто мог потерять былую приверженность или те кто любит "мериться рейтингами".

Кроме того не стоит забывать что это выгодно прежде всего нашему общему врагу России. Так ГУР недавно сообщало об активизации российской пропаганды и увеличение вбросов, что связано как с отсутствием успехов россиян на фронте, так и выборами президента в России. Поэтому Кремль хочет все больше расколоть украинское общество. Стоит не поддаваться на эти попытки и работать на победу вместе помня о настоящем враге который не внутри, а извне.

Фейк об "увольнении" Залужного: что известно

Вечером 29 января появилась информация о якобы отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Одним из первых об этом написал бывший народный депутат Борислав Береза со ссылкой на "собственные источники". Впоследствии об этом сообщил и ряд известных журналистов.

Представитель Владимир Зеленского в разговоре с журналистами 24 Канала опроверг этот вброс объяснив, что телеграм-каналы, которые распространяли эту информацию, ошибаются. Впоследствии на фейки отреагировали и в Министерстве обороны Украины также не подтвердив вброс о якобы увольнении Залужного.

Стоит заметить что 30 января издание Financial Times заявило что Владимир Зеленский вроде бы действительно принял решение об отставке генерала Залужного. Ему якобы предложили новую должность советника по обороне от которой главком отказался. В FT отметили что несмотря на отказ Залужного его все равно якобы уволят. Все это издание писало со ссылкой на собственный источник конечно не раскрыв его.

Вечером 29 января когда началась распространяться информация о якобы увольнении Залужного россияне использовали фейковый телеграм-канал. В нем Владимир Зеленский якобы подтвердил, что принял решение об отставке Залужного назначив на его место Александра Сырского.Для этого россияне использовали прошлогоднее видео с обращением Зеленского где он заявляет о снятии с должности главы Минобороны Алексея Резникова и назначении Рустема Умерова.