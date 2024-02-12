Рискованное решение, – Маломуж прокомментировал смену военного командования Украины

Владимир Зеленский 8 февраля отправил в отставку Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Теперь перед новым главой Александром Сырским и его командой стоит ряд важных задач.

Для того, чтобы активизировать наши действия на фронте и не дать врагу нарастить усилия нужна новая стратегия. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что ее разрабатывал еще Валерий Залужный с командой, впрочем Зеленский решил, что армии нужно обновление.

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Какие задачи стоят перед Сырским

Президент Украины также сменил командиров войск, подразделений, штабов. Однако надо учитывать время, в котором мы живем. Украина находится в состоянии войны, поэтому понятно, что нужны люди, которые уже имеют боевой опыт. Времени на то, чтобы учиться и привыкать – нет.

Это рискованное решение, потому что как правило новая команда требует вхождения, даже с опытом боевой работы. Но задачи перед ними стоят, люди уже имеют опыт на конкретных направлениях. Думаю, на новых должностях они быстро адаптируются,

– подчеркнул генерал армии в отставке.

Сейчас важен акцент на том, чтобы действительно увидеть успехи на фронте. Николай Маломуж отметил, что от нового командования ожидают выполнения 3 важных задач:

удержать позиции и оборонять укрепрайоны, особенно там, где враг должен прорываться;

уничтожать российские резервы;

готовиться к мощным наступательным операциям.

Что для этого нужно

Новый Главнокомандующий должен продемонстрировать новую стратегию ведения войны, нестандартные действия, не только оборону и не только наступления по минным полям, но и неожиданные удары, уничтожение логистических центров в тылу врага. Смена людей на разных направлениях показывает, что именно такой приоритет определили.

Не стоит думать, что все сделается автоматически, но стратегия войны и методы ее ведения – являются определяющими. Для этого нужны союзники. На следующем заседании "Рамштайн" конкретно решат, что нам поставлять. Есть уже ряд стран, которые согласились это делать,

– добавил Маломуж.

Второй этап – это помощь со стороны США, например, с F-16. Передача истребителей не ограничена пакетом военной помощи, который еще не принял Конгресс. Понятно, что также нужны дальнобойные ракеты, снаряды. Украине надо покупать оружие на внешних рынках, а особенно боеприпасы – советские и натовские. Это еще один подход, который обеспечит армию.

Важен и наш военно-промышленный комплекс, который должен работать круглосуточно и показать чрезвычайно высокий уровень. Ключевыми являются дроны и ракетные системы баллистического типа до 2 тысяч километров, чтобы уничтожить всю мощь на территории России и на оккупированных территориях Украины,

– подчеркнул генерал армии в отставке.

Получение и изготовление оружия сейчас как никогда актуально. Но все эти моменты должны быть реализованы в смысле стратегии. Поэтому ближайшие месяцы мы рассматриваем как очень мощные, учитывая подготовку.

Зеленский отправил в отставку Залужного: главное