Рискованное решение, – Маломуж прокомментировал смену военного командования Украины
Владимир Зеленский 8 февраля отправил в отставку Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Теперь перед новым главой Александром Сырским и его командой стоит ряд важных задач.
Для того, чтобы активизировать наши действия на фронте и не дать врагу нарастить усилия нужна новая стратегия. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что ее разрабатывал еще Валерий Залужный с командой, впрочем Зеленский решил, что армии нужно обновление.
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Какие задачи стоят перед Сырским
Президент Украины также сменил командиров войск, подразделений, штабов. Однако надо учитывать время, в котором мы живем. Украина находится в состоянии войны, поэтому понятно, что нужны люди, которые уже имеют боевой опыт. Времени на то, чтобы учиться и привыкать – нет.
Это рискованное решение, потому что как правило новая команда требует вхождения, даже с опытом боевой работы. Но задачи перед ними стоят, люди уже имеют опыт на конкретных направлениях. Думаю, на новых должностях они быстро адаптируются,
– подчеркнул генерал армии в отставке.
Сейчас важен акцент на том, чтобы действительно увидеть успехи на фронте. Николай Маломуж отметил, что от нового командования ожидают выполнения 3 важных задач:
- удержать позиции и оборонять укрепрайоны, особенно там, где враг должен прорываться;
- уничтожать российские резервы;
- готовиться к мощным наступательным операциям.
Что для этого нужно
Новый Главнокомандующий должен продемонстрировать новую стратегию ведения войны, нестандартные действия, не только оборону и не только наступления по минным полям, но и неожиданные удары, уничтожение логистических центров в тылу врага. Смена людей на разных направлениях показывает, что именно такой приоритет определили.
Не стоит думать, что все сделается автоматически, но стратегия войны и методы ее ведения – являются определяющими. Для этого нужны союзники. На следующем заседании "Рамштайн" конкретно решат, что нам поставлять. Есть уже ряд стран, которые согласились это делать,
– добавил Маломуж.
Второй этап – это помощь со стороны США, например, с F-16. Передача истребителей не ограничена пакетом военной помощи, который еще не принял Конгресс. Понятно, что также нужны дальнобойные ракеты, снаряды. Украине надо покупать оружие на внешних рынках, а особенно боеприпасы – советские и натовские. Это еще один подход, который обеспечит армию.
Важен и наш военно-промышленный комплекс, который должен работать круглосуточно и показать чрезвычайно высокий уровень. Ключевыми являются дроны и ракетные системы баллистического типа до 2 тысяч километров, чтобы уничтожить всю мощь на территории России и на оккупированных территориях Украины,
– подчеркнул генерал армии в отставке.
Получение и изготовление оружия сейчас как никогда актуально. Но все эти моменты должны быть реализованы в смысле стратегии. Поэтому ближайшие месяцы мы рассматриваем как очень мощные, учитывая подготовку.
Зеленский отправил в отставку Залужного: главное
- Владимир Зеленский вечером 8 февраля встретился с Главнокомандующим Валерием Залужным. Они обсудили необходимость обновления в армии. Президент поблагодарил Залужного за работу и предложил ему остаться в команде. Вскоре обнародовали решение Зеленского об увольнении Главкома. Одной из причин называли то, что война в 2022 и в 2024 годах – разная и требует других подходов.
- Новым главой стал Александр Сырский – боевой генерал с большим опытом. Он руководил Киевской оборонительной операцией и контрнаступлением на Харьков. От него ожидают пересмотра тактики боевых действий, которая не сработала в 2023 году и недопущения стагнации на фронте. Также генерал должен продемонстрировать высокотехнологичные решения, которые помогут Украине развить инициативу на поле боя.
- Уже 11 февраля Владимир Зеленский озвучил имена новых командующих войсками ВСУ. Ими стали: Александр Павлюк, Игорь Скибюк, Игорь Плахута и Юрий Содоля. Все они имеют высокие офицерские звания, воюют с 2014 года. Кроме этого имеют опыт управления бригадами и успешными военными операциями. Новые командиры неоднократно были награждены государственными наградами.