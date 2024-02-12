Для того, щоб активізувати наші дії на фронті та не дати ворогу наростити зусилля потрібна нова стратегія. Про це 24 Каналу розповів генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що її розробляв ще Валерій Залужний з командою, втім Зеленський вирішив, що армії потрібне оновлення.
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Які завдання стоять перед Сирським
Президент України також змінив командирів військ, підрозділів, штабів. Однак треба зважати на час, у якому ми живемо. Бо Україна перебуває у стані війни, тому зрозуміло, що потрібні люди, які вже мають бойовий досвід. Часу на те, щоб вчитися й призвичаюватися – нема.
Це ризиковане рішення, бо як правило нова команда потребує входження, навіть з досвідом бойової роботи. Але завдання перед ними стоять, люди вже мають досвід на конкретних напрямках. Думаю, на нових посадах вони швидко адаптуються,
– підкреслив генерал армії у відставці.
Зараз важливий акцент на тому, щоб справді побачити успіхи на фронті. Микола Маломуж наголосив, що від нового командування очікують виконання 3 важливих завдань:
- втримати позиції та обороняти укріпрайони, особливо там, де ворог має прориватися;
- знищувати російські резерви;
- готуватися до потужних наступальних операцій.
Що для цього потрібно
Новий Головнокомандувач має продемонструвати нову стратегію ведення війни, нестандартні дії, не тільки оборону й не тільки наступи по мінних полях, але й неочікувані удари, знищення логістичних центрів у тилу ворога. Зміна людей на різних напрямках показує, що саме такий пріоритет визначили.
Не варто думати, що все зробиться автоматично, але стратегія війни та методи її ведення – є визначальними. Для цього потрібні союзники. На наступному засіданні "Рамштайн" конкретно вирішать, що нам постачати. Є вже низка країн, які погодилися це робити,
– додав Маломуж.
Другий етап – це допомога з боку США, наприклад, з F-16. Передача винищувачів не обмежена пакетом військової допомоги, який ще не прийняв Конгрес. Зрозуміло, що також потрібні далекобійні ракети, снаряди. Україні треба купляти зброю на зовнішніх ринках, а особливо боєприпаси – радянські та натовські. Це ще один підхід, який забезпечить армію.
Важливий і наш військово-промисловий комплекс, який має працювати цілодобово та показати надзвичайно високий рівень. Ключовими є дрони та ракетні системи балістичного типу до 2 тисяч кілометрів, щоб знищити всю потугу на території Росії та на окупованих територіях України,
– наголосив генерал армії у відставці.
Отримання та виготовлення зброї зараз як ніколи на часі. Але всі ці моменти мають бути реалізовані у сенсі стратегії. Тож найближчі місяці ми розглядаємо як дуже потужні з огляду на підготовку.
Зеленський відправив у відставку Залужного: головне
- Володимир Зеленський ввечері 8 лютого зустрівся з Головнокомандувачем Валерієм Залужним. Вони обговорили потребу оновлення в армії. Президент подякував Залужному за роботу та запропонував йому залишитися в команді. Невдовзі оприлюднили рішення Зеленського про звільнення Головкома. Однією з причин називали те, що війна у 2022 та у 2024 роках – різна та вимагає інших підходів.
- Новим очільником став Олександр Сирський – бойовий генерал з великим досвідом. Він керував Київською оборонною операцією та контрнаступом на Харків. Від нього очікують перегляду тактики бойових дій, яка не спрацювала у 2023 році та недопущення стагнації на фронті. Також генерал має продемонструвати високотехнологічні рішення, які допоможуть Україні розвинути ініціативу на полі бою.
- Вже 11 лютого Володимир Зеленський озвучив імена нових командувачів військ ЗСУ. Ними стали: Олександр Павлюк, Ігор Скибюк, Ігор Плахута та Юрій Содоля. Всі вони у високих офіцерських званнях, воюють з 2014 року. Крім цього мають досвід управління бригадами та успішними військовими операціями. Нові командири неодноразово були нагороджені високими державними відзнаками.