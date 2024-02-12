Для того, щоб активізувати наші дії на фронті та не дати ворогу наростити зусилля потрібна нова стратегія. Про це 24 Каналу розповів генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що її розробляв ще Валерій Залужний з командою, втім Зеленський вирішив, що армії потрібне оновлення.

Дивіться також На які ризики пішов Зеленський і чи може Залужний стати політиком: аналіз змін у ЗСУ

Які завдання стоять перед Сирським

Президент України також змінив командирів військ, підрозділів, штабів. Однак треба зважати на час, у якому ми живемо. Бо Україна перебуває у стані війни, тому зрозуміло, що потрібні люди, які вже мають бойовий досвід. Часу на те, щоб вчитися й призвичаюватися – нема.

Це ризиковане рішення, бо як правило нова команда потребує входження, навіть з досвідом бойової роботи. Але завдання перед ними стоять, люди вже мають досвід на конкретних напрямках. Думаю, на нових посадах вони швидко адаптуються,

– підкреслив генерал армії у відставці.

Зараз важливий акцент на тому, щоб справді побачити успіхи на фронті. Микола Маломуж наголосив, що від нового командування очікують виконання 3 важливих завдань:

втримати позиції та обороняти укріпрайони, особливо там, де ворог має прориватися;

знищувати російські резерви;

готуватися до потужних наступальних операцій.

Що для цього потрібно

Новий Головнокомандувач має продемонструвати нову стратегію ведення війни, нестандартні дії, не тільки оборону й не тільки наступи по мінних полях, але й неочікувані удари, знищення логістичних центрів у тилу ворога. Зміна людей на різних напрямках показує, що саме такий пріоритет визначили.

Не варто думати, що все зробиться автоматично, але стратегія війни та методи її ведення – є визначальними. Для цього потрібні союзники. На наступному засіданні "Рамштайн" конкретно вирішать, що нам постачати. Є вже низка країн, які погодилися це робити,

– додав Маломуж.

Другий етап – це допомога з боку США, наприклад, з F-16. Передача винищувачів не обмежена пакетом військової допомоги, який ще не прийняв Конгрес. Зрозуміло, що також потрібні далекобійні ракети, снаряди. Україні треба купляти зброю на зовнішніх ринках, а особливо боєприпаси – радянські та натовські. Це ще один підхід, який забезпечить армію.

Важливий і наш військово-промисловий комплекс, який має працювати цілодобово та показати надзвичайно високий рівень. Ключовими є дрони та ракетні системи балістичного типу до 2 тисяч кілометрів, щоб знищити всю потугу на території Росії та на окупованих територіях України,

– наголосив генерал армії у відставці.

Отримання та виготовлення зброї зараз як ніколи на часі. Але всі ці моменти мають бути реалізовані у сенсі стратегії. Тож найближчі місяці ми розглядаємо як дуже потужні з огляду на підготовку.

Зеленський відправив у відставку Залужного: головне