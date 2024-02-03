Залужному еще не выбрали замену, – The Washington Post

В Киеве еще не выбрали замену главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Именно поэтому власти не спешат с вероятным увольнением.

Об этом пишет The Washington Post. Ссылаясь на собственные источники в Минобороны, журналисты отмечают, что замену Залужному еще выбирают.

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Задержка свидетельствует о нерешительности президента, главы администрации Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова или о смятении, поскольку потенциальные кандидаты, возможно, не желают браться за эту работу,

– пишет издание.

Также журналисты заявили, что якобы президент Украины предложил Залужному новую должность, возможно, "в надежде смягчить общественное неодобрение". В The Washington Post отмечают, что главнокомандующему ВМУ якобы предлагали должность посла, впрочем, он не может уволиться из Вооруженных Сил Украины пока в стране введено военное положение.

Источники западного СМИ также утверждают, что сменить Залужного в должности может кто-то из молодых офицеров, которые доказали свою эффективность на поле боя.

"Впрочем у них может не хватать опыта управления. С другой стороны, выбор опытного главнокомандующего может принести на должность менталитет старой школы", – заметили в СМИ.

В Белом доме уже знают о решении Зеленского

The Washington Post также пишет, что Киев, вероятно, уже сообщил Белый дом о решении Владимира Зеленского относительно возможного увольнения главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного. В СМИ добавили, что в администрации президента США не выступили ни за, ни против этого решения, признав его суверенность, однако добавляют, что могли призвать Зеленского пересмотреть решение о возможном увольнении, но решили этого не делать.

Анонимные источники западного СМИ утверждают, что Зеленский может отложить решение о возможном увольнении Залужного, но вероятность этого невелика.

Правительство Украины сообщило Белому дому, что президент Владимир Зеленский решил уволить своего командующего, генерала Валерия Залужного. Это может стать наиболее серьезной кадровой перестановкой войны,

– констатируют в The Washington Post.

Слухи об увольнении Залужного