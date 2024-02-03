Про це пише The Washington Post. Посилаючись на власні джерела у Міноборони, журналісти зазначають, що заміну Залужному ще обирають.

Важливо Які військово-політичні проблеми бачить Залужний і чому змінюється стратегія на війні

Затримка свідчить про нерішучість президента, глави адміністрації Андрія Єрмака та міністра оборони Рустема Умерова або про сум'яття, оскільки потенційні кандидати, можливо, не бажають братися за цю роботу,

– пише видання.

Також журналісти заявили, що буцімто президент України запропонував Залужному нову посаду, можливо, "в надії пом'якшити громадське несхвалення". У The Washington Post зазначають, що головнокомандувачу ЗМУ буцімто пропонували посаду посла, втім, він не може звільнитися зі Збройних Сил України поки в країні запроваджено воєнний стан.

Джерела західного ЗМІ також стверджують, що змінити Залужного на посаді може хтось із молодих офіцерів, які довели свою ефективність на полі бою.

"Втім у них може бракувати досвіду управління. З іншого боку, вибір досвідченого головнокомандувача може принести на посаду менталітет старої школи", – зауважили у ЗМІ.

У Білому домі вже знають про рішення Зеленського

The Washington Post також пише, що Київ, ймовірно, вже повідомив Білий дім про рішення Володимира Зеленського щодо можливого звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. У ЗМІ додали, що в адміністрації президента США не виступили ні за, ні проти цього рішення, визнавши його суверенність, однак додають, що могли закликати Зеленського переглянути рішення щодо можливого звільнення, але вирішили цього не робити.

Анонімні джерела західного ЗМІ стверджують, що Зеленський може відкласти рішення щодо можливого звільнення Залужного, але ймовірність цього невелика.

Уряд України повідомив Білому дому, що президент Володимир Зеленський вирішив звільнити свого командувача, генерала Валерія Залужного. Це може стати найбільш серйозною кадровою перестановкою війни,

– констатують у The Washington Post.

Чутки про звільнення Залужного