Кто может стоять за "увольнением" Залужного: разговор с Романом Свитаном

Вечером 29 января в сети начала распространяться информация о якобы увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Впрочем, у президента Владимира Зеленского это опровергли.

По мнению полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора и военного эксперта Романа Свитана, это лишь информационный вброс. Кто может стоять за якобы увольнением Залужного, к чему может привести такое решение и о многом другом – читайте в эксклюзивном разговоре на 24 Канале.

Не пропустите Железный генерал, который "мутит движ": биография Главнокомандующего ВСУ Залужного

К чему потенциально может привести отставка Залужного

Официально сообщили, что Валерия Залужного все же не увольняют. Однако, можно ли предположить, что рано или поздно Залужного таки уволят и изменится команда в Генштабе?

Такого механизма не будет, разве что сам Залужный согласится выполнять более значимую работу. Поэтому я не думаю, что кто-то его уволит.

Я больше поверил бы в увольнение Рустема Умерова (министра обороны Украины – 24 Канал). Возможно, поставили бы кого-то, кто больше разбирается в военном деле, с базовым профессиональным военным опытом. Кто-то вроде Ллойда Остина (министр обороны США – 24 Канал).

У нас достаточное количество генералов, найди кандидатуру довольно легко. Спросите у Валерия Залужного, Сергея Шапталы или Сергея Наева – они втроем могут предложить с десяток кандидатур генералов в отставке, которые могли бы выполнять задачи на посту министра обороны.

Весь наш генералитет, который сейчас руководит войсками, – на своем месте. Есть определенные моменты, связанные с ротационными вопросами, назначениями, наградами и повышением в звании, но это все идет в общем потоке во время выполнения боевых задач.

А генералитет на своем месте, поэтому вряд ли это (отставка Залужного – 24 Канал) возможно. В этом нет никакой целесообразности, ведь все наши генералы выполняют свои обязанности, учитывая то количество сил и средств, которое им дают политики. В основном у нас политическая составляющая как-то влияет на выполнение боевых задач.

Если же по своей воле генерал Залужный найдет лучшее место для выполнения своих задач, то здесь вопросов нет. Если и будет какое-то движение, то генералитет, который останется – это команда Залужного. Другой команды у нас нет.



Генерал Залужный / Getty Images

Ничего плохого для Вооруженных Сил Украины, для народа и Украины как государства не может быть в этом случае, поскольку устоявшиеся механизмы в управлении войсками разрушить практически невозможно. Генерал Залужный очень хорошо ими руководит.

Если все же пофантазировать о смене команды Генштаба, то как Россия может воспользоваться этим промежуточным периодом на поле боя?

Любая смена команды ведет к определенному временному провалу в управлении. То есть новая команда должна войти в курс дел, а это несколько недель, если не месяцев. И в конце концов, откуда она (команда – 24 Канал) возьмется?

Дело в том, что в армии одно дело – это назначение, а другое – вопрос доверия. Это очень важно. Сейчас нет ни одной команды на горизонте, которая могла бы заменить команду Залужного без полной потери контроля, а тем более без завоеванного доверия при выполнении задач.

Снять команду Залужного – это фактически сдать страну, развалив армию. Кто же на это пойдет? При потере управления армией будут очень большие потери в самой армии – сотни тысяч военных могут погибнуть. К тому же погибнуть могут миллионы гражданских. Никто на такое точно не пойдет.

Кто может стоять за "увольнением" Залужного

Вчера (29 января – 24 Канал) я со скепсисом отнесся к очередному информационному вбросу о "снятии" Залужного. Он выглядел подготовленным. Нас еще с прошлой недели предупредили, что россияне готовят кучу серьезных информационно-психологических спецопераций. Вот они и начались, еще с инцидента с Ил-76.

Это российские нарративы, они пытаются как-то расколоть общество, делают эти вбросы, толкая общество к противодействию. Они хотят третий "Майдан". Россияне в этом преуспевают. Это же российский КГБ, который сто лет этим занимается, – чужими руками расшатывает ситуацию. Но украинское общество "вакцинировано" от этого всего, понимая, кто генератор этих вбросов.

Реально нужно обсуждать только фактаж. Факты говорят о том, что генерал Залужный вместе со своей командой выполняет все задачи, как и выполнял. Это был реальный вброс, хоть дыма без огня не бывает. Вероятнее всего, что с такими идеями носятся определенные политические группы, завидуя показателям народной поддержки Вооруженных Сил Украины и лично генерала Залужного.

В последние месяцы идет серьезная политическая борьба с рейтингами Вооруженных Сил Украины. ВСУ в этом не участвуют, потому что не имеют никакого отношения к политике, по крайней мере, пока выполняют боевые задачи. Это уже кто-то в отставке может быть к этому причастен. Но пока идет война, никто не думает о каких-то определенных рейтингах. Они складываются сами.

А вот политики начинают "расшатывать воздух". Это могут быть маргиналы, которые уже давно скатились к нулевым рейтингам, или действующие политики, которые сейчас меряются политическими рейтингами. К армии эта политическая возня не имеет никакого отношения. Она внутри может генерировать какое-то видение процессов для того, чтобы опорочить Вооруженные Силы, лично генерала Залужного или наш генералитет.

К теме Готовили другую должность: Зеленский принял окончательное решение об увольнении Залужного, – FT

За последний месяц мы видели определенные действия по продвижению нового закона о мобилизации с негативом в сторону Вооруженных Сил Украины. Понятно, это все идет и возвращается снова к этим политикам. Народ Украины прекрасно все это понимает. Поэтому смотрим на развитие событий дальше. Но на данный момент, исходя из фактов, наши генералы выполняют свою задачу и остаются на месте.

С появлением информации якобы об увольнении Залужногоьвозникли вопросы относительно возможных кандидатов на место Главнокомандующего ВСУ. Речь шла о начальнике ГУР МО Кирилле Буданове, об этом сообщал наш коллега – журналист Роман Цимбалюк, ссылаясь на свои источники в окружении Залужного. Также упоминали командующего Сухопутными войсками ВСУ. Кто вообще может быть на этой должности после Залужного и кто лучший из этих кандидатов?

Существуют законы офицерской этики, чести, когда продолжается информационное давление, то армия объединяется. Сейчас не найдете ни одного генерала, который согласится занять должность Залужного, даже если он сам скажет, что ему пришлось написать рапорт и он уходит.

Ни один генерал не согласится занять его место, потому что это будет нарушением кодекса офицерской чести. Это значит взять и вылить себе на голову и на свои генеральские погоны ведро с помоями. Этого никто не будет делать, поэтому нет смысла эту тему даже озвучивать.

Относительно вбросов о кандидатах, то это в чистом виде российское ИПСО. Те, кто распространяют эти вбросы, сознательно или невольно, становятся распространителями таких нарративов. Задача врага разбить "стаю", которая объединяется вокруг "вожака", внести раздрай в управление "стаей". Это на 100% в чистом виде российское ИПСО.

Решится ли Путин лететь в Турцию

Владимир Путин летом может посетить Турцию. Насколько реально то, что он полетит туда сам, или может отправить своего двойника? В общем, какие шансы, что с его самолетом может что-то случиться в воздухе?

Сейчас Путин проводит так называемую предвыборную кампанию. Хотя это будут фактически перевыборы двойника Путина на его тройника. Однако предвыборную программу ему нужно выполнять, необходимо показаться везде, где его могут принять.

Тот Путин, которого показывают, или коллективный Путин будет пытаться двигаться, создавая такой информационный поток. Поэтому посещение Турции, встреча с Реджепом Эрдоганом укладываются в общую канву предвыборных действий.



Реджеп Эрдоган / Getty Images

С Эрдоганом будет все согласовано, кто полетит в Турцию – двойник, тройник или кто-то еще. Президент Турции подыгрывает, получив определенные бонусы. Без этого – никак, это же Восток. Сначала там надо прийти с подарками, а потом что-то просить, и еще не факт, что дадут. Хотя подарки возьмут обязательно.

Однако полет обозначен в информационном потоке, а значит, кто-то путиноподобный туда полетит. Ну а с самолетом может произойти что угодно. Этот полет может показать, из-за чего в последнее время МиГ-31 над Черным морем тренируется по дозаправке. Также Ту-22 поднимаются, тренируются сопровождать любой первый борт. Это контроль полета этого борта.

Как самолет доберется до Турции? Будут прикрывать как-то. Не думаю, что кто-то вообще будет реагировать на такие действия, потому что непонятно, кто там летит, непонятно куда. Какой в этом смысл? Допустим, что летит на том борту двойник, а летчик, допустим, "забыл", как дышать, и умер в полете, а самолет упал. Так в Кремле достанут тройника и скажут, что никто никуда не летел – там был двойник. Нет целесообразности выполнения определенных действий военного характера.

Интересно Более 20 лет у власти: что известно о Реджепе Эрдогане, который в третий раз стал президентом Турции

Если же есть возможность у нас ликвидировать борт как легальную военную цель, тогда можно однозначно попробовать. Если самолет будет идти каким-то маршрутом с сопровождением истребителей или самолетов поддержки, то их можно попробовать ликвидировать как легальную военную цель, конечно, если до нее можно будет дотянуться.

Сможет ли ЕС поддержать Украину, если в США не разберутся с помощью

США, в частности госсекретарь Энтони Блинкен, уже видят последствия прекращения военной помощи Украине на поле боя. О каких последствиях идет речь и как нам в Украине нужно воспринимать такие заявления?

Сейчас в США обсуждается вопрос о предоставлении Украине в этом году более 60 миллиардов долларов военной помощи. Для того, чтобы создать определенную информационную "подушку" для ускорения принятия этого решения, появляется такая риторика. Она является правильной и грамотной. Более того, понимая ее целесообразность, нам ее нужно поддерживать.

У нас есть определенные реальные проблемы, которые связаны с количеством боеприпасов. Сейчас вышли на уровень минимально необходимых норм, так называемое нормирование. Однако это не является "снарядным голодом".

Пока не будет принято решение о предоставлении Украине в 2024 году достаточного количества военной амуниции, должны на этих нормах удержать линию фронта в режиме активной обороны и с минимальным количеством боеприпасов. Также нам нужно не просесть в обороне, чтобы потом не пришлось проводить широкомасштабные наступательные операции и тратить достаточное количество боеприпасов, чтобы вернуть назад территории или позиции.

Сейчас однозначно сложно, но надеемся, что в конце концов в США примут законопроект о поддержке Украины. Он откроет несколько механизмов сразу. В частности, сам по себе этот законопроект даст возможность из примерно 60 миллиардов долларов получить чуть более 10 миллиардов именно военной помощи. Те, что останутся – почти 50 миллиардов – будут направлены на разного уровня сопровождение.

Будем получать примерно по 1 миллиарду в месяц от США. Откроются механизмы поставки американской помощи, а также примут решения о предоставлении Украине достаточного количества боеприпасов от стран Евросоюза и вообще государств нашей коалиции, а это 50 стран по всему миру.

Однако сейчас все ориентируются именно на принятие этого закона в США. Только после этого мы можем получить все остальное и соответственно планировать наши действия. Поэтому для нас это очень важно. Также нам нужно в настоящее время меньше терять позиций, территорий, необходимо дождаться решения этого вопроса.

Если по каким-то причинам закон не примут, а такой вариант возможен, потому что Дональд Трамп очень мощно выступает против финансирования Украины, тогда придется переориентироваться на европейскую помощь.



Дональд Трамп против финансирования Украины / Getty Images

Для этого тоже есть механизмы. Достаточное количество стран Европы нам помогает и они готовы это делать в будущем. Если будет понимание, что США затормозили помощь, тогда, ориентируясь на европейскую поддержку, придется просчитывать и планировать наши действия на поле боя.

В целом это будет активная оборона на земле, будем работать дальними средствами поражения, беспилотниками и ракетами, которые производятся в Украине, ракетами, которые будут передавать страны Европы. Сейчас неплохо себя показали ракеты Storm Shadow, SCALP. Возможно, получим ракеты Taurus.

Также ждем авиацию. Первую партия самолетов – полторы – две бригады – получим именно от европейских партнеров. На их передачу Украине американцы сильно не повлияют. Это действие, которое уже состоялось, просто оно отсрочено.

Какой, по вашему мнению, все-таки самый реалистичный сценарий: США примут пакет военной помощи Украине или нам будет помогать Европа?

То, что нам будет помогать Европа – в этом можно быть уверенным. Европейские демократические институты, которые уже сформировались, дают нам возможность надеяться, что Европа точно не будет действовать так, как политикум Соединенных Штатов.

Кроме того, есть прямое участие некоторых европейских институтов, европейских производителей в войне против России на нашей территории, начиная от Rheinmetall и заканчивая бывшими странами "Варшавского договора", которые также производят для нас оружие. Это видение дает возможность опираться на Европу, на европейскую военную мощь, которая сейчас возобновляется.

Да, для этого нужно время. Поэтому и так важна американская помощь. Американцы хорошо относятся к военной компоненте – у них все это уже есть. А Европе надо восстанавливаться после практически двух десятков лет скатывания в бездну полной неспособности к обороне.

До того была "меркелевская эра", которая, вероятнее всего, уже прошла. Ангела Меркель полностью "убила" европейскую безопасность. Хорошо, что в Европе еще осталось несколько стран, которые полностью самодостаточны в отношении собственной безопасности – это Франция, Великобритания.

Они производят все, начиная от подводных лодок и заканчивая ядерным оружием. Не отстает от них Испания, Италия, догоняет Германия. Кроме этого, страны скандинавской группы, которые финансово обеспечены и могли позволить себе, в том числе и производство вооружения.

Читайте также Времени почти не осталось․ Готова ли Европа отразить атаку России без поддержки США – анализ Politico

Такая самодостаточность некоторых европейских стран теперь дает нам возможность надеяться на то, что общая, европейская безопасность будет восстановлена, в том числе и с нашей помощью. Это дает возможность надеяться, что будет достаточно боеприпасов, средств поражения для того, чтобы в минимальном, даже можно сказать лайтовом для себя режиме, выполнять задачи по уничтожению российской армии на нашей территории.

ВСУ могли уничтожить много оккупантов под Иловайском

Обсудим удар Вооруженных Сил Украины по скоплению российских инструкторов БПЛА под Иловайском. В России заявляют об уничтожении десятков солдат. По вашему мнению, могли ли вообще мы ударить по этому скоплению, и насколько это важная потеря для российской армии?

До Иловайска HIMARS достает, поэтому могли выполнить эту задачу. К тому же по Иловайску могли отработать ракеты Storm Shadow, С-200, наши "Нептуны". У нас есть достаточное количество сил и средств для выполнения точных ударов. Та же "Ольха", которая достает до Иловайска. То есть есть чем, но фактически уже неважно, каким именно боеприпасом.

В этом смысле россияне сами себя "подсветили". Они долго рекламировали свои сборы. Я так понимаю, наша разведка отработала правильно, грамотно. То есть сперва разведали, дальше прошла доразведка, корректировка огня, а когда эти инструкторы собрались сдавать зачеты на повышение квалификации, – произошло уничтожение. Ну, можно сказать повысили квалификацию и выполнили боевую задачу.

Это большая серьезная потеря для россиян. Несколько десятков операторов. Подготовить оператора дрона любого уровня – хоть FPV, хоть дальнего – очень непросто. И можно сказать, по меньшей мере несколько сотен беспилотников потеряли своих "поводырей".

Мы выполняем эти задачи. Причем уничтожение идет до каждого конкретного оператора. То есть, если у нас есть достаточно подтверждений о пребывании даже одного оператора дрона, то он подлежит уничтожению. Его сразу уничтожают высокоточными дальними средствами поражения, где бы он ни находился – на поле боя, в городе или в селе. У нас есть системы радиотехнической разведки, чтобы точно определить, откуда именно идет управление беспилотником, а тогда добраться до его оператора, чтобы уничтожить.

Как работают украинские секретные дроны

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина бьет по России секретными дронами, которые проходят испытания в бою. Что вы о них знаете и могут ли эти дроны повлиять на общую ситуацию на фронте?

Если они секретные, никто же о них не будет рассказывать, даже если что-то знает. Если они поданы как секретные, то действительно идет их апробация.

Например, можем поговорить о беде, с которой сейчас столкнулись россияне, то есть считывать информацию из российских источников, а дальше ее проанализировать. Можно говорить, что работают наши дроны, причем работают целыми роями.

Их ведут "матери", которые абсолютно не реагируют на российскую РЭБ, то есть имеют некоторые элементы искусственного интеллекта. "Мать" сама принимает решение об уничтожении целей, которые заложены в ее памяти. Это она делает, используя дроны, которыми управляет.

Именно выполнение этой задачи сейчас является для россиян большой проблемой. Они не знают, как этому противодействовать, не имеют таких механизмов. Дело в том, что "мать" не реагирует на системы РЭБ, достать ее наземными средствами невозможно, а авиация подойти не может, потому что сама попадает под удары наших зенитно-ракетных комплексов. Они у нас работают, а самолетопад у россиян продолжается.

Также продолжаются удары дронами по российским позициям, и с этим они тоже не знают, что делать. С этой темой даже начал выступать бывший генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, но он только разводит руками и говорит, что украинцы испытывают новое оружие, которое мы никак не можем поймать.

На самом деле они даже не понимают, как оно работает. Это именно тот режим секретности, о котором говорит Камышин. Россияне не знают подхода к управлению, к распределению целей и не поймут алгоритм самой работы.



Военнослужащая осваивает управление FPV-дроном / Getty Images

Западные СМИ пишут, что президент Владимир Зеленский идет на большой риск, чтобы переломить ход войны, поэтому атаки внутри России станут более частыми. Если таких атак действительно будет больше, то стоит ли ждать изменения настроения у россиян?

Настроение у россиян точно никак не изменится, что бы мы ни делали. Это такая российская террористическая популяция численностью около 100 миллионов, которая заточена на геноцид украинской нации. Поэтому неважно, каким будет ответ, потому что наше противодействие совсем на них не повлияет.

На них может повлиять внутренняя нестабильность, связанная с экономикой, которая падает. Но пока российская экономика питается продажей энергоносителей, получает достаточно большое количество денег, то такая ситуация внутри России – невозможна.

А уничтожить российскую экономику можно с помощью уничтожения механизмов получения валюты, которые они используют. В основном, это продажа углеводородов, поэтому надо уничтожать все, что с этим связано, поскольку это легальные военные цели. Более того, система производства углеводородов питает экономику, и в частности российскую армию. Следовательно, она является легальной военной целью.

Уничтожить ее можно даже благодаря малому количеству средств, но нужны системные удары. У нас нет тысячи дронов в сутки, есть десятки, но они дальние и могут быть отправлены на российские заводы по производству углеводородов. Они могут полностью вывести из строя всю систему. А это, повторюсь еще раз, и производство топлива для армии, и получение финансов для российской экономики. Это уже может ударить по России.

Но все-таки россияне будут связывать это не с украинскими действиями, а с невозможностью Москвы управлять процессами на периферии и финансировать государственные образования, которые составляют Россию. Однако, тогда эти национальные кластеры, республики начнут такое центробежное движение, которое будет отдалять их от центра и в конце концов полностью оторвет, начиная с Северного Кавказа и заканчивая Якутией. Уже есть как минимум десяток готовых правительств, республик в изгнании – от Ичкерии до Якутии.