Зачем Банковая устроила хитрую рокировку с Бакановым и Венедиктовой

Президент обосновал выбрасывание Венедиктовой и Баканова большим количеством предателей в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора.

Несвятое ГБР

То есть у СБУ и ОГП предатели есть, а, например, в татаровском Государственном бюро расследований – нет. Я правильно понял президента / Ермака?

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Напомню, что журналистка Ирина Ромалийская обнародовала, как в начале войны ГБРовцы уничтожали тайные материалы производств относительно:

Харьковских соглашений;

угольных схем Медведчука;

причастности к расстрелам на Майдане главы СБУ Якименко;

доведения до обнищания украинской армии (с подозреваемыми Януковичем и двумя его министрами обороны).

Причем уничтожали материалы далеко западнее столицы (например, в Хмельницком). Кстати, национальный марафон крутит рекламу ГБР, в которой они "вместе с ВСУ дают отпор врагу". В "котлах" Львовской таможни татаровское ГБР "воевало" в первые месяцы войны.

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Простое объяснение загадочных перестановок

Эта "рокировка" – банальная защита своих коррупционеров от будущего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, блокировать назначение которого Банковая больше не может (из-за давления Европейского Союза, Большой Семерки и общества).

Напомню, именно Симоненко похоронил дело Татарова. Так же он будет отмазывать других бубочек президента / Ермака.

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