Зачем Банковая устроила хитрую рокировку с Бакановым и Венедиктовой
Источник:телеграмм-канал Виталия Шабунина
Президент обосновал выбрасывание Венедиктовой и Баканова большим количеством предателей в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора.
Несвятое ГБР
То есть у СБУ и ОГП предатели есть, а, например, в татаровском Государственном бюро расследований – нет. Я правильно понял президента / Ермака?
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Напомню, что журналистка Ирина Ромалийская обнародовала, как в начале войны ГБРовцы уничтожали тайные материалы производств относительно:
- Харьковских соглашений;
- угольных схем Медведчука;
- причастности к расстрелам на Майдане главы СБУ Якименко;
- доведения до обнищания украинской армии (с подозреваемыми Януковичем и двумя его министрами обороны).
Интересное тула, псков, рязань и другие "десантные" центры россиян массово хоронят свой скот
Простое объяснение загадочных перестановок
Эта "рокировка" – банальная защита своих коррупционеров от будущего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, блокировать назначение которого Банковая больше не может (из-за давления Европейского Союза, Большой Семерки и общества).
Напомню, именно Симоненко похоронил дело Татарова. Так же он будет отмазывать других бубочек президента / Ермака.
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