Ужасная трагедия: в Кривом Роге в результате ракетной атаки погиб 10-летний ребенок и его мать

Россияне цинично атаковали ракетами многоэтажку в Кривом Роге. Стало известно, что в результате обстрела дома умер ребенок 2013 года рождения.

Спасатели работают на месте трагедии – пока удалось спасти 4 человека. Операция продолжается.

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Россия ударила ракетами по многоэтажке

Известно, что после обстрела Россией многоэтажки в Кривом Роге погибли 4 человека. Двое мужчин и одна семья из 2 человек: 10-летняя девочка и ее 45-летняя мать. Также сообщается о 53 пострадавших. Под завалами могут находиться еще люди.

Из-за удара также ранены 4 ребенка. Состояние большинства пострадавших в результате атаки – удовлетворительное. Двое находятся в тяжелом состоянии. В результате атаки разрушены с 4 по 9 этажи дома в пределах одного подъезда.

Террористическая атака России по Кривому Рогу: что известно

31 июля Россия нанесла удар по Кривому Рогу. Российские ракеты попали в девятиэтажное здание – разрушено 5 этажей. Во время спасательной операции дом обрушился.

Из-за удара один этаж загорелся – пока удалось локализовать возгорание. На месте работают спасатели. Они сообщают, что им удалось спасти 3 человека, один из которых ребенок в 2013 году. Точное количество пострадавших будет установлено позже.

Одна из пострадавших женщин рассказала о трагедии. Она стояла на кухне, хотела передать показания счетчика газа, и вдруг оказалась в коридоре. Она осознала все, когда увидела выбитые окна и двери, а также кровь.

Также россияне попали в учебное заведение. Разрушены со 2 по 4 этажи, 3 человека пострадали.

Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Кривого Рога и Херсона. Он соболезновал пострадавшим и заявил, что террор нас не испугает и не сломает.

Александр Вилкул заявил, что в настоящее время организованы 2 оперативных штаба – первый в 60-й школе, второй – вход в центральный корпус КТРА. Там люди могут получить всю необходимую помощь, а именно еду, воду, расселение, медицинскую помощь, пленку, тарпаулин, ОСБ, заявления на материальную помощь.