Ужасный перечень диагнозов: в Коордштабе рассказали, с какими недугами герои вернулись из плена
- 20 июня состоялся обмен пленными, домой вернулись украинские защитники с тяжелыми ранениями и болезнями.
- Освобожденные имеют диагнозы эпилепсии, гипертонии, ишемической болезни сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, потерю веса и тому подобное.
20 июня состоялся еще один этап обмена пленными. Домой вернулась новая группа украинских защитников в категории "тяжелораненые и тяжелобольные".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
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С какими болезнями вернулись воины из плена
Все освобожденные 20 июня защитники Украины имеют ранения или тяжелые медицинские диагнозы:
- эпилепсия,
- гипертония,
- ишемическая болезнь сердца,
- проблемы со зрением,
- болезни опорно-двигательного аппарата,
- грыжи,
- хронические болезни органов пищеварения.
Кроме того, у многих освобожденных диагностирована потеря веса.
Возвращенные защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное обеспечение за время пребывания в неволе,
– добавили в Коордштабе.
Там также рассказали, что домой из плена вернулись представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии.
Все они относятся к солдатскому и сержантскому составу.
Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые были в плену с 2022 года.