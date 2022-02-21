Уже 4 область: в России снова ввели режим ЧС из-за "беженцев" из ОРДЛО

Области России продолжают вводить режим чрезвычайной ситуации. Такое решение объясняют якобы наплывом "беженцев" из оккупированного Донбасса.

На этот раз чрезвычайную ситуацию объявила Пензенская область. Решение вступает в силу 21 февраля 2022 года.

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Жителей ОРДЛО будут проверять на коронавирус

Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Олег Мельниченко. Якобы "введение режима связано с принятием в регионе граждан из псевдореспублик".

Эвакуированных в Россию людей из Донбасса оставляют на произвол судьбы . Например, более 30 автобусов с женщинами, пенсионерами и детьми простояли всю ночь на холоде.

Также в стране-агрессоре заявили, что жителям ОРДЛО предоставят размещение и "всестороннюю помощь". В частности, в связи с чрезвычайной ситуацией в области местные органы должны оперативно работать. Чиновники якобы будут помогать с организацией пребывания "беженцев".

К примеру, министерству соцзащиты губернатор области поручил обеспечить условия проживания и питания. Минздрав же, по словам Мельниченко, должен провести медосмотр жителей оккупированного Донбасса и даже тестирование на наличие коронавируса.

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