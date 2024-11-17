Более 720 тысяч ликвидированных оккупантов: потери врага на 17 ноября
17 ноября 2024, 07:55Читати новину українською
Силы обороны ликвидировали еще 1640 оккупантов. Также наши защитники и защитницы уничтожили более 220 единиц российской техники и вооружения.
Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 720 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 17 ноября
- Личного состава – около 720880 (+1640),
- танков – 9350 (+12),
- боевых бронированных машин – 19021 (+27),
- артиллерийских систем – 20556 (+36),
- РСЗВ – 1252 (+0),
- средств ПВО – 999 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18974 (+60),
- крылатых ракет – 2641 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 29321 (+85),
- специальной техники – 3653 (+2).
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