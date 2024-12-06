Уже есть 5 успешных применений новейших ракет-дронов "Пекло"
В День Вооруженных Сил Украины Владимир Зеленский передал нашим защитникам первую партию ракет-дронов "Пекло". Есть уже 5 успешных применений этого новейшего вооружения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
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Украинская ракета-дрон "Пекло": есть успешные применения
Верховный Главнокомандующий передал Силам обороны первую партию украинских ракет-дронов, которые запустили в серийное производство.
Уже есть пять успешных применений ракет-дронов "Пекло",
– сообщили во время мероприятия.
Новейшая украинская ракета-дрон имеет дальность поражения 700 километров и скорость 700 километров в час. Из соображений безопасности другие технические характеристики и количество переданных единиц не называют. Однако накануне президент заявил, что это принципиально новый вид вооружения.
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Участники мероприятия также отметили, что по своей эффективности украинские ракеты-дроны не уступают отдельным видам российских крылатых ракет. Более того, они значительно дешевле.