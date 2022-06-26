Уже есть договоренности с партнерами по мощной ПВО, – Зеленский

Страны-партнеры могут вскоре предоставить Украине мощные системы противовоздушной обороны. Уже есть соответствующие договоренности. Это ведь сейчас единственное, что может помочь спасти украинцев от ракетных ударов.

Такое заявление сделал 26 июня президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение.

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Партнерам нужно двигаться быстрее, – Зеленский

Глава государства это говорил комментируя очередные ракетные удары, которые россияне нанесли в этот день по городам Украины. Он подчеркнул, что часть ракет были сбиты. Однако, к сожалению, некоторые из запущенных врагом боеприпасов попали в цель. В частности, жилой дом и детский сад в Киеве.

Нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная. Которая может дать полную защиту от этих ракет. Об этом мы ежедневно говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что это не тот случай, когда можно подождать. Ведь затягивание передачи оружия нашему государству это действительно приглашение для России продолжать наносить удары. То есть убивать наших защитников, а также гражданских в собственных домах. "Оккупантов – этих террористов – надо бить изо всех сил, чтобы они не думали, что могут давить и кого-то переиграть", – подытожил глава Украины.

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Министр обороны Украины Алексей Резников в этот день тоже сделал заявление связанное с противовоздушной обороной. Он считает, что ответом на массовые обстрелы россиянами должно быть скорейшее развертывание эффективной системы ПВО.

Поэтому глава Минобороны призвал закрепить этот шаг в стратегии Североатлантического альянса. "Это дополнительные 500 – 1 000 километров безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг", – отметил Резников.

Также он отметил, что уже стоит задумываться над демилитаризацией России – "как минимум европейской части государства-террориста". Ведь это должно быть единственным условием возобновления диалога мира с агрессором.

Обращение Владимира Зеленского за 26 июня: смотрите видео