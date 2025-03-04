Уже летом в Мариуполе может произойти катастрофа: какие нелепые решения россиян приближают ее

На оккупированных территориях местные жители продолжают страдать от действий россиян. Кроме проблем с жильем, с которыми столкнулась большая часть мариупольцев, жителям города и области грозит еще большая беда.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, подчеркнув, что экологическая проблема, которая надвигается на Мариуполь, может привести к социальному взрыву. Также россияне вкладывают огромные средства в восстановление Мариупольского порта, чтобы вывозить с оккупированных территорий зерно, уголь и металлолом.

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Отложит проблему на неделю

Андрющенко уверен, что Мариуполь находится на грани экологической и гуманитарной катастрофы.

Старокрымское водохранилище, которое обеспечивало водой Мариуполь, обмелело настолько, что вода в городе будет подаваться только по 6 часов в день,

– подчеркнул он.

Однако это не самые плохие новости. Вокруг Мариуполя есть еще определенное количество небольших водохранилищ, в частности Павлопольское, которые обеспечивают прежде всего агропромышленность и создают определенный микроклимат в регионе.

Эти водохранилища прикрыты несколькими дамбами. Оккупанты собираются их взорвать, чтобы спустить воду в Старокрымское водохранилище и обеспечить Мариуполь водой,

– пояснил руководитель Центра изучения оккупации.

Однако по словам специалистов, которые до полномасштабного вторжения привлекались к решению вопроса водоснабжения в Мариуполь, в результате подрыва дамб удастся обеспечить водоснабжение Мариуполя максимум на неделю.

Это отложит проблему на неделю, но в конце концов приведет к экологической катастрофе. Если россияне взорвут дамбы и перенаправят воду из маленьких водохранилищ, что обеспечивали микроклимат на площади в сотни квадратных километров вокруг Мариуполя, в Старокрымское водохранилище, то эта территория превратится в пустыню,

– отметил он.

Похожая ситуация уже сложилась в Степном в оккупированном Крыму, и такая же катастрофа грозит в будущем Бердянску и всем оккупированным территориям.

"Тотальная экологическая и гуманитарная катастрофа наступит уже этим летом – максимум осенью, когда исчезнет вода. Однако как решать эту проблему, в оккупации об этом никто даже не думает", – подчеркнул Андрющенко.

Опять жалуются Путину

В Мариуполе также снова появляются видео с жалобами мариупольцев, которые остались без жилья. Речь идет о 18 тысячах жителей города.

Последний раз шквал видеообращений был накануне Нового года. Тогда даже Владимир Путин пообещал решить эту проблему, однако до сих пор ничего не изменилось.

На этот раз обращений стало гораздо меньше – всего несколько, в то время как в прошлый раз их было около 30-ти. Однако тогда почти по всем, кто жаловался, прошлись в фсбшники и предупредили. Поэтому на этот раз обратились, видимо, те, кому нечего терять,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Однако цифра в 18 тысяч тех, кто остался без жилья, является заниженной. На самом деле, по его словам, таких мариупольцев более 22 тысяч. В оккупационной администрации только 5 тысяч горожан имеют перераспределение и подтверждение того, что они получат когда-то квартиры или компенсацию. Но кроме обещаний пока они ничего не имеют.

Напомним, что в Мариуполе россияне отбирают имущество у горожан. По словам депутата Мариупольского городского совета Дмитрия Забавина, оккупационная администрация отбирает жилье у мариупольцев, которые выехали из города и оставили свои квартиры, однако они продолжают принадлежать им по праву, и отдает его другим. Таким образом оккупанты формируют новый жилой фонд – из отобранного имущества, чтобы потом передать его кому-то другому.