"Уже не 3 – 4 дня": Лукашенко не знает, почему война затягивается
Источник:DW на русском
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал войну России с Украиной, в частности, ее продолжительность.
По словам белорусского диктатора Александра Лукашенко, он не думал, что российская, как ее называют, операция настолько затянется.
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Кроме того, он отметил, что не сильно погружен в эти события, поэтому, насколько у россиян все идет по плану или нет, – ответить не может.
Если честно, я не думал, что подобная операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану там у них идет, у россиян, как они говорят, или так, как я это чувствую,
– сообщил Александр Лукашенко.
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