Уже нет ни процентов, ни 500 миллиардов, – Зеленский о переговорах Ермака с США

Переговоры Украины и США продолжаются. Украинский президент объяснил, как это происходит.

По словам Владимира Зеленского, Андрей Ермак сейчас общается с партнерами из США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на пресс-конференции.

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Речь уже не идет о 500 миллиардах

Украинский президент объяснил, что сейчас происходит во время переговоров Украины ат США. По его словам, переговоры продолжает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и другие представители украинской стороны. Они на связи с командой США.

Условия США изменились.

Все нормально. Мы продвигаемся вперед,

– объяснил президент.

Он пояснил, что уже не говорится ни о 500 миллиардах, ни о процентах.

Во втором варианте соглашения появилась информация о 500 миллиардах долга перед США, то есть наше государство должно признать долг. Непонятно также, откуда взялась именно цифра 500 миллиардов. По словам Зеленского, было 100 миллиардов, поэтому никто не собирается признавать 500.

В то же время Зеленский объяснил, что Украина и не должна признавать и 100 миллиардов, ведь не может идти речи о грантах как долги.