За словами Володимира Зеленського, Андрій Єрмак зараз спілкується із партнерами із США. Про це пише 24 Канал із посиланням на свого кореспондента на пресконференції.

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Вже не йдеться про 500 мільярдів

Український президент пояснив, що зараз відбувається під час перемовин України ат США. За його словами, перемовини продовжує керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та інші представники української сторони. Вони на зв'язку з командою США.

Умови США змінились.

Все нормально. Ми просуваємось вперед,

– пояснив президент.

Він пояснив, що вже не мовиться ні про 500 мільярдів, ні про відсотки.

У другому варіанту угоди з'явилась інформація про 500 мільярдів боргу перед США, тобто наша держава повинна визнати борг. Незрозуміло також, звідки взялась саме цифра 500 мільярдів. За словами Зеленського, було 100 мільярдів, тому ніхто не збирається визнавати 500.

Водночас Зеленський пояснив, що Україна і не повинна визнавати і 100 мільярдів, адже не може йти мови про гранти як борги.