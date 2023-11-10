Уже 3 часа: Игнат назвал причину длительной воздушной тревоги в Украине
Воздушная тревога в Украине длится уже около трех часов. В Воздушных силах объяснили причину, почему угроза длится так долго.
В Украине 10 ноября объявили воздушную тревогу, которая стала аномально продолжительной. Она связана со взлетом Миг-31.
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Враг имеет другие задачи
По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, сейчас задачи врага несколько изменились. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.
В настоящее время они отрабатывают дозаправку в воздухе. Понятно, что время пребывания МиГа в воздухе растет фактически вдвое,
– сказал он.
Он подчеркнул, что сейчас продолжительность таких тревог составляет более 2,5 часов.
В то же время лучше не пренебрегать безопасностью и не игнорировать воздушные тревоги. Во время угрозы следует находиться в укрытии или хотя бы пользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может спасти жизнь.
Под атакой вражеских беспилотников оказались Киевщина и Черкасчина
В ночь на 10 ноября Россия в очередной раз запустила по Украине 6 ударных беспилотников, а также две управляемые авиационные ракеты. Силы ПВО уничтожили 5 "Шахедов" и одну ракету Х-59 в пределах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областей.
Так, в Киевской области тревога длилась почти полтора часа. Там активно работала противовоздушная оборона. К счастью, обошлось без попаданий и пострадавших.
Тем временем в Черкасской области обломки сбитого "Шахеда" упали в частном секторе. Повреждения получили несколько домов.
Игнат объяснил, почему на Западе сложнее сбивать "Шахеды"
- По словам Юрия Игната, в западных областях Воздушным силам из-за ландшафтных особенностей местности значительно труднее сбивать ударные беспилотники типа "Шахед".
- Так, по его словам, если в Южных регионах преобладает равнина, то в Западных областях много лесов и холмов. Эти условия усложняют визуальную видимость вражеских целей.
- Соответственно, мобильные группы могут слышать "Шахед", но чтобы дрон уничтожить, его нужно еще и видеть. И добавил, что плохая видимость сокращает время, за которое защитники должны сбить дрон. Так что вероятность, что дрон долетит до цели – выше.