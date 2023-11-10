Уже 3 часа: Игнат назвал причину длительной воздушной тревоги в Украине

Воздушная тревога в Украине длится уже около трех часов. В Воздушных силах объяснили причину, почему угроза длится так долго.

В Украине 10 ноября объявили воздушную тревогу, которая стала аномально продолжительной. Она связана со взлетом Миг-31.

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Враг имеет другие задачи

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, сейчас задачи врага несколько изменились. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

В настоящее время они отрабатывают дозаправку в воздухе. Понятно, что время пребывания МиГа в воздухе растет фактически вдвое,

– сказал он.

Он подчеркнул, что сейчас продолжительность таких тревог составляет более 2,5 часов.

В то же время лучше не пренебрегать безопасностью и не игнорировать воздушные тревоги. Во время угрозы следует находиться в укрытии или хотя бы пользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может спасти жизнь.

Под атакой вражеских беспилотников оказались Киевщина и Черкасчина

В ночь на 10 ноября Россия в очередной раз запустила по Украине 6 ударных беспилотников, а также две управляемые авиационные ракеты. Силы ПВО уничтожили 5 "Шахедов" и одну ракету Х-59 в пределах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областей.

Так, в Киевской области тревога длилась почти полтора часа. Там активно работала противовоздушная оборона. К счастью, обошлось без попаданий и пострадавших.

Тем временем в Черкасской области обломки сбитого "Шахеда" упали в частном секторе. Повреждения получили несколько домов.

Игнат объяснил, почему на Западе сложнее сбивать "Шахеды"