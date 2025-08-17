Уже в серийном производстве: в Украине презентовали крылатую ракету "Фламинго"

На днях украинцы изготовили крылатые ракеты "Фламинго", которые способны поражать цели на расстоянии более 3000 километров. Их запустили в серийное производство в четверг, 14 августа.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост журналиста Ефрема Лукацкого в фейсбуке.

Смотрите также Страшное оружие, что меняет ход войн: что известно о ракетах JASSM, которые США могут передать Украине

Что известно о крылатых ракетах "Фламинго"?

В Украине в неразглашенном месте изготовили первые крылатые ракеты под названием "Фламинго". Разработкой украинского дальнобойного вооружения занималась компания Fire Point.

Ракеты "Фламинго" украинского производства с дальностью более 3 тысяч километров, что были запущены в серийное производство, были зафиксированы в цеху одной из ведущих оборонных компаний страны Fire Point,

– сообщил Лукацкий.

Сейчас много деталей относительно характеристик ракеты "Фламинго" нет. Ожидается ее официальная презентация.

Как причастна Германия к производству ракет "Фламинго"?

Германия ранее согласилась финансировать разработку и серийное производство украинских дальнобойных крылатых ракет и ударных беспилотников. Для этого Берлин предоставил инвестиции в размере 400 миллионов евро. Кроме разработки ракет деньги пойдут на создание беспилотников "Барс" и "Лютый". Известно, что в пакет помощи входит поддержка разработок и серийного производства украинского оружия.

По словам экспертов, немецкие инвестиции были необходимы для роста актуальности изготовления новых эффективных ракет в целом и ракет-дронов, в частности. Толчком для этого стало стремление Украины к собственному производству вооружения, чтобы не зависеть от партнеров.