Уже в серийном производстве: в Украине презентовали крылатую ракету "Фламинго"
- В Украине запустили серийное производство крылатых ракет "Фламинго" с дальностью более 3000 километров.
- Официальная презентация ракет "Фламинго" ожидается, но детали об их характеристиках пока не раскрыты.
На днях украинцы изготовили крылатые ракеты "Фламинго", которые способны поражать цели на расстоянии более 3000 километров. Их запустили в серийное производство в четверг, 14 августа.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост журналиста Ефрема Лукацкого в фейсбуке.
Что известно о крылатых ракетах "Фламинго"?
В Украине в неразглашенном месте изготовили первые крылатые ракеты под названием "Фламинго". Разработкой украинского дальнобойного вооружения занималась компания Fire Point.
Ракеты "Фламинго" украинского производства с дальностью более 3 тысяч километров, что были запущены в серийное производство, были зафиксированы в цеху одной из ведущих оборонных компаний страны Fire Point,
– сообщил Лукацкий.
Сейчас много деталей относительно характеристик ракеты "Фламинго" нет. Ожидается ее официальная презентация.
Как причастна Германия к производству ракет "Фламинго"?
Германия ранее согласилась финансировать разработку и серийное производство украинских дальнобойных крылатых ракет и ударных беспилотников. Для этого Берлин предоставил инвестиции в размере 400 миллионов евро. Кроме разработки ракет деньги пойдут на создание беспилотников "Барс" и "Лютый". Известно, что в пакет помощи входит поддержка разработок и серийного производства украинского оружия.
По словам экспертов, немецкие инвестиции были необходимы для роста актуальности изготовления новых эффективных ракет в целом и ракет-дронов, в частности. Толчком для этого стало стремление Украины к собственному производству вооружения, чтобы не зависеть от партнеров.