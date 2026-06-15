Уже вторая за месяц: сколько ещё массированных атак может устроить Россия в июне

На фоне провалов на фронте и мощных ударов украинских дронов по российской территории единственным средством противодействия для оккупантов остаются массированные атаки на Украину. Поэтому вскоре после жестокого удара по Киеву, вероятно, следует ожидать новых вражеских обстрелов.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко, отметив планы россиян относительно дальнейших атак на территорию Украины. Напомним, что во время удара противника по Киеву ночью 15 июня был поврежден Успенский собор Киево-Печерской лавры. В святыню, по данным СБУ, попал российский дрон "Герань-2".

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Когда россияне могут нанести новый удар по Украине?

Мусиенко подчеркнул, что на данный момент тенденция такова, что враг способен наносить массированные удары с использованием примерно 70 ракет и 600–700 дронов два-три раза в месяц. Также на сегодняшний день перед россиянами не стоит вопрос о накоплении ракет на осенний и зимний период. Практически все ракеты и дроны, которые они производят, сразу готовятся к применению.

Во время прошлой атаки, которая состоялась 2 июня, враг использовал меньшее количество ракет, чем во время второго удара в этом месяце в ночь с 14 на 15 июня. С начала этого месяца враг осуществил вторую атаку и сохраняет потенциал как минимум еще на один удар в течение июня,

– отметил военный аналитик.

Цель, которую преследует враг, — нанести максимальные разрушения и причинить максимальные страдания украинцам. Также, по его мнению, оккупанты стремятся нарушить в Украине нормальные экономические, технологические, логистические процессы. И на этом фоне ослабить волю к сопротивлению в украинском обществе и усилить деморализацию внутри него. Кроме того, россияне пытаются создать картинку для демонстрации внешнему миру, что якобы их удары по Украине являются более сокрушительными и разрушительными, чем украинские атаки по России.

Россияне будут пытаться снова истощить запасы ракет Patriot для украинских систем ПВО. Ведь нам сейчас нужно время для того, чтобы активно нарастить производство ракет. Поэтому продолжатся атаки на Киев, Днепр, Запорожье, Харьков. Именно эти города находятся под угрозой новых атак. Кроме того, продолжится террор прифронтовых и приграничных территорий. Поэтому в ближайшие несколько месяцев возможна серьезная эскалация,

– предположил Александр Мусиенко.

Украина со своей стороны будет наносить ответные удары по российской территории. Однако для того, чтобы выйти на паритет не только по количеству применения дронов, но и ракет, нам, по словам военнослужащего ВСУ, принципиально важно ускорить украинскую ракетную программу.

Обратите внимание! По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, российская атака на Украину в ночь с 14 на 15 июня похожа на ту, которую враг осуществил 2 июня. Однако разница между этими двумя атаками существует, и она заключается в том, что в ночь на 15 июня оккупанты вместо крылатых ракет "Калибр" использовали "Искандер-К". Однако, несмотря на смену типа вооружения, общий характер обстрела, как отметил Игнат, остался прежним.

Масштабирование ударов ракетами "Фламинго", а также появление украинской баллистики позволили бы довольно серьезно изменить ситуацию в войне в пользу Украины. А также это, по его мнению, ощутимо уменьшило бы браваду со стороны россиян.

Подробнее об атаке на Киев в ночь на 15 июня

В столице враг нанес удары по всем районам. В частности, повреждения получили Успенский собор Киево-Печерской лавры, здание "Мистецького арсенала", на территории Национальной киностудии имени Александра Довженко в результате удара возникло возгорание.

Также в результате атаки врага был разрушен самый современный терминал "Новой почты". Кроме того, под ударами оказались бизнес-центр, отделение сети Rozetka, рынок возле метро "Почайна" и торговые павильоны рядом с метро "Шулявская".

Под ударами оказались жилые дома, в частности, в Оболонском, Деснянском, Подольском, Шевченковском, Печерском районах.